Karlsruhe. (pol/car) Eine Verfolgungsjagd, bei der die Funken flogen: Auf der A5 ist am späten Mittwochabend ein alkoholisierter PKW-Fahrer vor der Polizei geflohen. Aufgrund einer Kollision mit einem Randstein und einem Sattelzug verlor er sein rechtes Vorderrad und fuhr auf der nackten Felge, schreibt das Polizeipräsidium Karlsruhe. Erst der Zusammenstoß mit einem Streifenwagen konnte den 60-jährigen Rentner stoppen.

Gegen 22.10 Uhr war der Mann mit seinem BMW zwischen der Anschlussstelle Karlsruhe-Nord und der Anschlussstelle Bruchsal in nördlicher Richtung unterwegs. Als er auf den Parkplatz "Höfenschlag" fahren wollte, kam er leicht nach rechts von der Fahrbahn ab. Im Zufahrtsbereich des Parkplatzes beschädigte er an einem Randstein seine Reifen. In der Folge kollidierte der 60-Jährige auf dem Parkplatz mit einem dort geparkten Sattelzug. Der Rentner setzte seine Fahrt trotzdem fort.

Nach etwa einem Kilometer verlor das Fahrzeug den kompletten rechten Vorderreifen. Der Rentner fuhr auf der blanken Felge weiter. Ein Funkstreifenwagen konnte das Fahrzeug in Höhe der Anschlussstelle Kronau feststellen. Aufgrund der Fahrweise in Schlangenlinien und der fehlenden Bereifung vorne rechts sollte das Fahrzeug sofort mittels eingeschaltetem Blaulicht und der Anzeige "STOP POLIZEI" angehalten werden. Der Flüchtige reagierte aber nicht und fuhr unverändert, mit starkem Funkenflug, in Richtung Walldorfer Kreuz.

Vor der Tangente Karlsruhe – Heilbronn verlangsamte er sein Fahrzeug und fuhr dann auf die A6 in Fahrtrichtung Heilbronn weiter. Am Einfädelungsstreifen auf die A6 hielt das Fahrzeug für kurze Zeit an. Bevor die Polizisten die Weiterfahrt verhindern konnte, gab der Flüchtige erneut Gas. Die Beamten wollte die Auffahrt des flüchtigen PKW auf die A6 verhindern. Dafür zog die Streife nach links, um auf die Hauptfahrbahn aufzufahren. Die Fahrzeuge kollidierten seitlich miteinander.

Bei der anschließenden Kontrolle nahmen die Beamten starken Alkoholgeruch bei dem 60-Jährigen wahr. Ein Test ergab einen Wert von 1,6 Promille Alkohol. Der Mann musste die Beamten für eine Blutprobe mit auf das Revier begleiten.