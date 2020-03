Der Unfall am Dienstag verlief glimpflicher als die beiden am Montag. Auch wenn sie diesmal nicht lebenswichtig war: Einige Fahrer weigerten sich auch diesmal eine Rettungsgasse freizulassen. Foto: 7aktuell

A5/Bruchsal/Forst. Die A5 bei Bruchsal kommt einfach nicht zur Ruhe: Am Dienstagnachmittag kam es kurz nach 13.30 Uhr wieder zu einem Auffahrunfall. Diesmal gab es glücklicherweise keine Verletzten.

Den ersten Angaben der Polizei zufolge war ein Sattelzug zwischen der Ausfahrt Bruchsal und dem Rasthof Bruchsal in Richtung Darmstadt unterwegs. Auf Höhe des Rasthofes Bruchsal musste der 40-Tonner am Stauende anhalten.

Die Fahrer eines Kleinlastwagens und eines Auto konnten offensichtlich nicht mehr rechtzeitig bremsen und krachten ineinander. Der Kleinlaster und das Auto wurden dabei erheblich beschädigt. Der Rettungsdienst rückte mit einem Rettungswagen und Notarzt an, musste aber keine Verletzten versorgen.

Der rechte und mittlere Fahrstreifen wurden für die Bergung gesperrt. Es kam zu einem kilometerlangen Rückstau in Fahrtrichtung Darmstadt. Wieder bildeten einige Fahrer danach keine Rettungsgasse.

Update: Dienstag, 17. März 2020, 15.30 Uhr

Lastwagen prallt auf Sattelzug am Stauende - Weiterer Unfall fünf Stunden später

A5 bei Forst/Bruchsal. (RNZ/rl) Zu einem schweren Lastwagenunfall am Stauende kam es auf der Autobahn A5 in Richtung Darmstadt am Montagnachmittag. Laut Polizeibericht war gegen 12.45 Uhr ein 48-jähriger Fahrer eines Lastwagen-Gespanns in Richtung Darmstadt unterwegs. Am Stauende in der Höhe von Forst prallte das Gespann auf einen Sattelzug. Dabei wurde der 48-Jährige im Führerhaus des Lastwagens eingeklemmt und konnte erst nach etwa einer Stunde von Helfern der Feuerwehren Ubstadt-Weiher und Bruchsal geborgen werden.

Der Schwerverletzte kam per Rettungshubschrauber in eine Klinik und schwebt möglicherweise in Lebensgefahr. Der 38-jährige Fahrer des Sattelzugs blieb unverletzt.

Im Einsatz waren zur Versorgung der Verletzten neben der Hubschrauberbesatzung noch zwei Notärzte mit zwei Rettungsteams. Insgesamt wird der Schaden auf rund 40.000 Euro geschätzt.

Die Autobahn Richtung Darmstadt war nach dem Unfall zunächst voll gesperrt. Den Autofahrern wurde empfohlen die U45 zu nehmen, um die Unfallstelle zu umfahren. Erst gegen 14.20 Uhr wurden die beiden linken Fahrspuren wieder freigegeben. Zeitweilig hatte sich ein Stau von bis zu zehn Kilometern Länge gebildet. Am späten Nachmittag (Stand: 17 Uhr) dauerten die Bergungsmaßnahmen noch an. Wegen ausgelaufener Betriebsstoffe ist noch eine Nassreinigung der Fahrbahn notwendig.

Zwischen 14.40 und 15.10 Uhr wurde der Staubereich hinsichtlich der Bildung einer erforderlichen Rettungsgasse mit einem zivilen Videofahrzeug zwischen den Anschlussstellen Karlsruhe-Nord und Kronau überwacht. Auf einer Strecke von rund sieben Kilometern bildeten 12 Autos, 41 Lastwagen und 2 Wohnmobile keine vorschriftsmäßige Rettungsgasse. Zwei Autos, ein Lastwagen und zwei Wohnmobile behinderten sogar Einsatzfahrzeuge. Bei den 60 Verstößen sind damit Bußgelder in Höhe von 14.000 Euro zu erwarten.

Wenige Stunden nach dem schweren Unfall kam es gegen 17 Uhr in der gleichen Richtung wieder zu einem schweren Unfall. Wieder war die A5 voll gesperrt. Nicht allzu weit vom ersten Unfallort entfernt fuhr ein Kleintransporter in der Nähe des Rasthofes Bruchsal nahezu ungebremst einem Sattelzug ins Heck.

Nach einem Überholmanöver mit seinem Kleintransporter ist ein 34-jähriger Mann auf einen langsam fahrenden Sattelzug aufgefahren. Der Fahrer wurde eingeklemmt und musste von der Feuerwehr befreit werden. Er kam mit lebensgefährlichen Verletzungen per Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus.

Wie die Feststellungen der Polizei ergeben haben, war der 34-Jährige von Karlsruhe her in Richtung Kronau unterwegs. Etwa auf Höhe der Autobahnbrücke der Landesstraße 556 bei Forst überholte er auf dem mittleren Fahrstreifen einen Lkw und wechselte anschließend auf die rechte Fahrspur. Offenbar hatte der Fahrer die Geschwindigkeit nicht an die Verkehrsverhältnisse angepasst, erkannte einen dortigen Rückstau zu spät und fuhr auf die Sattelzugmaschine auf.

Durch den heftigen Aufprall war der 34-Jährige mit seinem Brustkorb zwischen Sitz und Interieur eingeklemmt und dadurch in Atemnot geraten. Zwei Soldaten der Bundeswehr waren zufällig zur Stelle und leiteten erste Rettungsmaßnahmen ein, indem sie den Fahrersitz in Liegeposition brachten. Vermutlich ist es diesen ersten Maßnahmen zu verdanken, dass der zunächst in akut lebensbedrohlichem Zustand in die Klinik eingelieferte Betroffene über Nacht zumindest stabilisiert werden konnte.

Der 49 Jahre alte Fahrer des Sattelzuges blieb unverletzt.

Die in Richtung Frankfurt führende Fahrbahn war mehr als eine Stunde lang voll gesperrt. Erst danach konnte der Verkehr zunächst über eine Fahrspur wieder fließen. Eine zweite Spur stand ab 19.15 Uhr zur Verfügung und erst nach Abschluss der Nassreinigung gegen 20.15 Uhr waren alle drei Spuren wieder frei.

Beide Unfallfahrzeuge mussten abgeschleppt werden. Der Gesamtschaden liegt bei geschätzten 18.000 Euro.

Update: Dienstag, 17. März 2020, 10 Uhr