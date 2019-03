A5 bei Bruchsal. (pol/rl) Ein schwerverletzter Lastwagen-Fahrer, etwa 50.000 Euro Gesamtsachschaden und Stau von zeitweise bis zu 20 Kilometern Länge, war die Bilanz eines Auffahrunfalls am Donnerstagnachmittag bei Bruchsal. Der 47-jährige Fahrer eines 7,5 Tonnen schweren Daimler-Benz-Lasters fuhr gegen 13.55 Uhr auf dem rechten Fahrstreifen in Richtung Heidelberg. Etwa 5 Kilometer vor der Ausfahrt Bruchsal fuhr er am Stauende auf einen Lastwagen auf. Dieser wurde durch die Wucht des Aufpralls auf einen weiteren Laster geschoben.

Der Unfallverursacher wurde so eingeklemmt, dass ihn die Feuerwehr befreien musste. Er kam per Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus. Während des Einsatzes des Rettungshubschraubers war die Autobahn vorübergehend voll gesperrt.

Es kam zu einem Stau, der zeitweise auf mehr als 20 Kilometer anwuchs. Auf der Gegenfahrbahn kam es ebenfalls zu einem etwa zwei Kilometer langen Stau durch Schaulustige. Zwischen 14.45 und 15.15 Uhr wurde der Stau in Richtung Heidelberg hinsichtlich der Bildung der erforderlichen Rettungsgasse überwacht. Auf einer Strecke von etwa 5 Kilometern stellte die Polizei mehr als 100 Verstöße fest, woraus sich etwa 23.000 Euro zu erwartende Bußgelder resultieren.