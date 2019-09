Rhein-Neckar. (pol/mare) Das Fahrrad ist ein beliebtes Verkehrsmittel in unserer Region. Tausende sind täglich auf dem Drahtesel unterwegs. Da bleiben natürlich Unfälle nicht aus. Am Mittwoch hat es gleich mehrere Radler erwischt. Ein Überblick über den Polizeibericht:

> Heidelberg: Eine 19-jährige Radfahrerin wurde kurz vor 19 Uhr in der Römerstraße/Am Rohrbach verletzt. Dort war zu dem Zeitpunkt viel Verkehr, sodass eine 64-jährige Peugeot-Fahrerin vermutlich die 19-Jährige übersah. Die junge Frau wurde so auf den Peugeot geschleudert und zog sich Verletzungen zu.

Nach der Erstversorgung an der Unfallstelle wurde sie mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus eingeliefert. Am Peugeot entstand Schaden von 1500 Euro. Die 64-Jährige muss nun mit einer Anzeige rechnen.

> Mannheim: Glück im Unglück hatte ein 12-jähriger Junge bei einem kurz nach 13 Uhr in der Spinozastraße. Er fuhr mit seinem Rad in Richtung Schubertstraße und achtete an der Kreuzung zur Fichtestraße nicht auf einen BMW, sodass es zum Zusammenstoß kam.

Der Junge stürzte auf die Fahrbahn, zog sich leichte Verletzungen zu und wurde nach der Erstversorgung an der Unfallstelle in einem Krankenhaus weiterbehandelt. Am BMW entstand Schaden von 1000 Euro.

> Eberbach: Ein Radfahrer aus Sinsheim achtete auf der Bundesstraße B37 in Richtung Lindach nicht genug auf den Verkehr vor ihm: Er fuhr so ungebremst auf einen am Fahrbahnrand haltenden VW auf.

Der Rennradfahrer, der einen Helm auf hatte, wurde nach der Erstversorgung in einem Heidelberger Krankenhaus weiterbehandelt. Sein Rennrad stellten die Beamten vorläufig sicher.