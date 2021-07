In der Gemeinde Kordel in Rheinland-Pfalz durften die Retter einen Einsatz unterstützen. Foto: dpa

Altlußheim. (man) Sie wollten helfen – und mussten am Ende nahezu unverrichteter Dinge von dannen ziehen. Der Hochwasser-Zug des Rhein-Neckar-Kreises, bestehend aus 26 Mitgliedern der Feuerwehren aus Altlußheim und Hockenheim, war in den vergangenen Tagen im Katastrophengebiet im Landkreis Trier-Saarburg im Einsatz. Für die zwölf Altlußheimer und 14 Hockenheimer stand fest: Sie wollten jenen Menschen helfen, die alles verloren haben. Ausgerüstet mit verschiedenen Fahrzeugen samt Pumpen, einem Schlauchboot, einem Mehrzweckboot und 2000 Sandsäcken waren die Helfer am Donnerstagabend ausgerückt.

"Der Anruf vom Kreisbrandmeister kam kurz nach 19 Uhr", erinnert sich Thorsten Lehrenkrauß, Kommandant der Freiwilligen Feuerwehr Altlußheim. Um 20.50 Uhr rollten die Rettungskräfte dann Richtung Trier, ohne ihr genaues Einsatzgebiet zu kennen. Die erste Nacht verbrachten sie in einer Jugendherberge. "Man hat uns gesagt, es sei bereits zu dunkel, um auszurücken", erzählt Lehrenkrauß. Um 7 Uhr morgens standen die Wehrleute dann einsatzbereit in einer Kaserne in Hermeskeil und warteten auf weitere Befehle. Doch es passierte nichts. "Wir haben ständig bei der Einsatzleitung nachgehakt und auch den Behörden immer wieder signalisiert: Wir sind da, vergesst uns nicht", berichtet Lehrenkrauß. "Wir waren gut ausgerüstet und hätten jede Position mehrfach besetzen können."

Doch statt mit anzupacken, standen die Rettungskräfte den ganzen Freitag nur herum. "Die Einsatzleiter hatten so viel zu tun, dass sie uns nicht unterbringen konnten. Immer wieder hieß es: Wartet noch kurz, wir melden uns bei euch." Irgendwann habe sich unter den Kameraden der Frust breit gemacht. "Man hat uns nicht so eingesetzt, wie wir hätten arbeiten können, obwohl die Hilfe aus meiner Sicht dringend gebraucht wurde", sagt der Altlußheimer Kommandant.

Am späten Freitagabend durften sie dann schließlich doch noch ausrücken: In der Gemeinde Kordel war ein Vollbrand ausgebrochen, der von einem Hubschrauber gelöscht werden musste. Die Feuerwehrleute aus dem Sprengel hatte man zur Verstärkung angefordert. "Die Feuerwehr im Ort war quasi nicht mehr existent", berichtet Lehrenkrauß. Die Wassermassen hatten nicht nur Häuser zerstört und Stromleitungen gekappt, sondern auch die Feuerwehrwagen unter sich begraben. "Wir haben dann für die Nacht die Brandwache übernommen und die örtliche Feuerwehr abgelöst. Das war unsere einzige vernünftige Tätigkeit bei diesem Einsatz", sagt Lehrenkrauß.

Am Samstagmorgen wurden sie dann in den Nürburgring verlegt – und das Warten ging von vorne los. "Es gab viele, die schon zwei Tage lang ohne richtige Pause im Einsatz waren. Die hätte man ablösen können", meint Lehrenkrauß. Als am Abend das Hilfsmandat für die Rettungskräfte auslief und noch immer kein Einsatz in Sicht war, traten sie die Heimreise an. "Meine Jungs waren natürlich enttäuscht, aber ich als Kommandant bin froh, dass alle gesund zurückgekommen sind", sagt Lehrenkrauß. "Die schrecklichen Bilder, von denen uns andere Rettungskräfte berichtet haben, sind uns erspart geblieben. Aber es ist auch belastend, mit gebundenen Händen dazustehen. Wir hätten gern mehr getan, aber man ließ uns nicht."

Für Udo Dentz, den Kreisbrandmeister des Rhein-Neckar-Kreises, ist das jedoch nichts Ungewöhnliches. "Bis sich eine Einsatzleitung dieser Größenordnung etabliert hat, dauert es eine Weile", sagt er. In einer solchen Situation ziehe man erst einmal möglichst viele Einsatzkräfte zusammen, selbst wenn man noch keinen genauen Überblick habe. "Es ging auch darum, einen Grundschutz für die Ortschaften sicherzustellen, die keine Feuerwehr mehr haben."