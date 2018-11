Von Peter Wiest

Mannheim. Er hat ganz eigene Ansichten zum Konzertbetrieb - wie sie nicht unbedingt selbstverständlich sind für einen professionellen Event-Veranstalter. "Ich mag keine Wiederholungen, sondern brauche ständig was Neues", sagt Timo Kumpf. Deswegen stehen bei der von ihm mit seinen Partnern Peter Putz, Maximilian Schenkel und Zora Brändle betriebenen Agentur "Karakter live" mit Sitz in Mannheim stets überwiegend relativ unbekannte Künstler auf den Programmzetteln - insbesondere beim vor sieben Jahren ins Leben gerufenen Maifeld Derby.

Hintergrund Das Zeltfestival Rhein-Neckar umfasst in diesem Jahr acht Veranstaltungen zwischen dem 8. und dem 25. Juni. Das Programm im Zelt auf dem Maimarkt-Gelände: 8. Juni, 18.30 Uhr: In Extremo. Vorprogramm The O’Reillys and the Paddyhats. 9. Juni, 19 Uhr: Wanda. Vorprogramm Neufundland. 10. Juni, 18.30 Uhr: Fat Freddy’s Drop. Vorprogramm MC Slave 11. Juni, 18.30 Uhr: Max [+] Lesen Sie mehr Das Zeltfestival Rhein-Neckar umfasst in diesem Jahr acht Veranstaltungen zwischen dem 8. und dem 25. Juni. Das Programm im Zelt auf dem Maimarkt-Gelände: 8. Juni, 18.30 Uhr: In Extremo. Vorprogramm The O’Reillys and the Paddyhats. 9. Juni, 19 Uhr: Wanda. Vorprogramm Neufundland. 10. Juni, 18.30 Uhr: Fat Freddy’s Drop. Vorprogramm MC Slave 11. Juni, 18.30 Uhr: Max Giesinger. Vorprogramm Julian Philipp David. 11. Juni, Maimarktclub, 20 Uhr: SUM 41. 14. Juni, 18.30 Uhr: Fury In The Slaughterhouse. Vorprogramm Jan Löchel Trio. 24. Juni, 17 Uhr: Hammerfall & Doro. Vorprogramm Majesty & Starchild. 25. Juni, 19 Uhr: Helge Schneider. Das Maifeld Derby findet vom 16. bis zum 18. Juni ebenfalls auf dem Maimarkt-Gelände statt. Auszüge aus dem Programm: Freitag, 16. Juni: Bilderbuch, Sohn, Cigarettes, After Sex, Why?, Voodoo Jürgens, Marlon Williams, Rue Royale, White Wine, Friends of Gas. Samstag, 17. Juni: Matronomy, Kate Tempest, Temples, American Football, Minus the Bear, Ryley Walker, Gewalt, The Tidal Sleep, Siegfried & Joy, Inner Tongue, Pabst. Sonntag, 18. Juni: Slowdive, Amanda Palmer & Edward Ka-Spel, Primal Scream, Spoon, King Gizzard & The Lizard Wizard, Whitney, Parcels, Tiere Streicheln Menschen, Holygram. Tickets gibt es bei allen Geschäftsstellen der Rhein-Neckar-Zeitung. Fury in the Slaughterhouse treten bereits einen Tag vor ihrem Konzert beim Zeltfestival in Mannheim auf. Am Dienstag, 13. Juni (20 Uhr), spricht die Band beim "Open House" in der Popakademie mit deren künstlerischem Direktor und Geschäftsführer Udo Dahmen über ihre 30-jährige Geschichte. Als eine der wenigen deutschen Gruppen schafften die Hannoveraner den Durchbruch auf dem amerikanischen Markt. Weltweit haben Fury In The Slaughterhouse mehr als 1000 Konzerte gespielt und über vier Millionen Alben verkauft. Der Eintritt zum Gesprächsabend mit Udo Dahmen ist frei. wit

"Ausnahmen bestätigen natürlich auch dabei uns die Regel", sagt der 36-jährige Kumpf und schmunzelt. Denn wenn eine Newcomer-Band einschlägt und ihm selbst gefällt, darf sie schon noch mal wiederkommen - wie jetzt beispielsweise die mittlerweile vom Geheimtipp zur Erfolgsband gewordenen "Bilderbuch". Timo Kumpf kommt ursprünglich aus Wald-Michelbach im Odenwald. Dort hat er bereits in jungen Jahren begonnen, Konzertveranstaltungen zu organisieren - etwa das "Noisepollution Festival" im Alter von gerade mal 16.

Er selbst hat später auch als Musiker Karriere gemacht - seit Ende 2006 ist er immer wieder auch mit der Band "Get Well Soon" unterwegs. Mit ihr hat er bei Auftritten in Ländern wie Dänemark (Roskilde) oder England (Glastonbury) festgestellt, "dass Festivals in Deutschland doch eigentlich eher uninspiriert und sogar meist langweilig sind", wie er sagt. Da lag der Entschluss nahe, das zu ändern: mit Alternativen wie eben dem Maifeld Derby.

"Ich bin ein begeistertes Kind der Rhein-Neckar-Region. Schließlich ist das hier meine Heimat", nennt Kumpf den Grund, warum das Derby in Mannheim angesiedelt wurde - ebenso wie die neu gegründete Agentur "Delta Konzerte". Mittlerweile führt sie um die 80 Veranstaltungen pro Jahr durch, Tendenz steigend. "Ich glaube an das Potenzial, das in der Region für Festivals und Konzerte liegt", sagt Kumpf - weist dabei allerdings gleichzeitig darauf hin, dass etwa das Maifeld Derby längst Besucher anzieht, die auch von weit her aus dem Ausland kommen.

Das liegt wohl daran, dass es sich einen exzellenten Ruf erworben hat als Plattform neuer und alternativer Bands und Musiker aus unterschiedlichsten Genres. "Wir bieten stets hochwertige Musik und Interpreten", sagt Kumpf mit einer gesunden Portion Selbstbewusstsein, "und haben ein hochwertiges Publikum, das Ansprüche an das Programm stellt - und immer was Neues hören will". Das Derby sei so zu einem Festival geworden, das "inhaltsgeprägte Popkultur" biete, so der Veranstalter: "Und das gibt es hierzulande nicht gerade häufig".

Da sei es nicht wirklich schlimm, dass man in den zurückliegenden Jahren eigentlich noch nie ausverkauft gewesen sei, meint Timo Kumpf: "Darum geht’s nicht in erster Linie". Trotzdem muss natürlich Geld verdient werden im Show-Business. Und das wiederum gelingt etwa mit dem erst im letzten Jahr ins Leben gerufenen "Zeltfestival Rhein-Neckar", das jetzt im Juni zum zweiten Mal ebenfalls auf dem Maimarktgelände stattfindet. "Da sind wir vom Programm her wirklich sehr breit aufgestellt - und das war von vornherein auch unsere Absicht", verrät Kumpf.

Fünf Veranstaltungen gab es 2016 zum Auftakt; jetzt werden es immerhin acht sein - alle im bis zu 3700 Zuschauern Platz bietenden Zelt. "Unser Konzept gibt uns die Möglichkeit, weiterhin auch neue Acts zu präsentieren, die vielleicht am Anfang nicht ganz so viele Fans anziehen", erläutert Kumpf, "dafür gibt es dann andere hoffentlich ausverkaufte Veranstaltungen, die eventuelle Verluste ausgleichen. Und da wir drei Wochen auf dem Gelände in Mannheim sind", ergänzt er, "können wir die Infrastruktur länger nutzen und die Kosten auf mehreren Schultern verteilen".

Der Erfolg hat ihm und seinem Team schneller als erwartet recht gegeben. "Es war nie geplant, so schnell ein neues und so großes Baby zu bekommen", zeigt sich der Veranstalter selbst überrascht, "aber jetzt ist es nun mal da, und wir hegen und pflegen es". Gut 12.000 Besucher zählte das erste Zeltfestival bei seiner Premiere, jetzt wird mit 20.000 gerechnet. Ob es im kommenden Jahr dann noch mehr sein werden oder weniger, daran denkt einer wie Timo Kumpf noch gar nicht. "Das lassen wir auf uns zukommen. Jetzt gucken wir erst mal, dass alle Festival-Besucher ihren Spaß haben".

Info: www.maifeld-derby.de und www.zeltfestivalrheinneckar.de