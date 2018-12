"Nie wieder Vergewaltigung" steht auf den Trillerpfeifen, die Unbekannte auf die Bänke am Wasserturm gelegt haben. Foto: vaf

Von Julie Dutkowski

Mannheim. Die Vergewaltigung einer 41-jährigen Frau am Mannheimer Wasserturm sorgt für Unsicherheit bei Frauen. Thomas Habermehl vom Opferhilfeverein "Weißer Ring" in Mannheim erklärt im Interview, wie Frauen sich vor einer Vergewaltigung schützen können und wie man sich verhalten sollte, wenn es passiert ist.

Herr Habermehl, wie kann man sich vor einer Vergewaltigung schützen?

Man sollte versuchen, Gegenden zu meiden, in denen man sich unwohl fühlt. Lässt sich das nicht vermeiden, sollte man sich eine Begleitung suchen oder ein Taxi nehmen. Ansonsten ist es ganz wichtig, seine Umgebung zu beobachten und sich nicht vom Handy ablenken zu lassen. In dunklen Ecken sollten Frauen alle Sinne aktivieren.

Viele Frauen telefonieren, wenn sie sich fürchten. Gerade, um sich zu schützen.

Das kann funktionieren. Es kann aber auch einen potenziellen Handyräuber anlocken. Besonders, wenn man ein sehr wertvolles Handy hat. Man sollte das Telefon aber griffbereit haben.

Thomas Habermehl (Foto: privat)

Wenn mich jemand verfolgt, sollte ich ihn ansprechen?

Auf gar keinen Fall! Er könnte das als Provokation auffassen. Vielleicht wird er aggressiv und schlägt sofort zu. Besser ist es, schnell wegzurennen oder gezielt einen Passanten zu bitten, Sie zu begleiten.

Am Wasserturm waren zur Tatzeit Passanten, die die Situation nicht als bedrohlich wahrgenommen haben. Wie kann das sein?

Das ist nicht ungewöhnlich, wenn die Situation ruhig abläuft. Ist das Opfer vor Angst gelähmt, hat es fast keine Chance. Wenn möglich, sollte man seinen Mut zusammennehmen und "Hilfe" schreien.

Auf die Bänke in den Laubengängen am Wasserturm haben Unbekannte Trillerpfeifen abgelegt. Wie effektiv ist das?

Das ist sehr gut. Trillern schafft man vielleicht noch eher als schreien.

Ist es sinnvoll, sich Pfefferspray oder andere Waffen zu besorgen?

Grundsätzlich muss ich da an die Polizei verweisen. Gesetzlich erlaubt sind etwa CS-Gas oder Schreckschusspistolen. Aber damit muss man umgehen können. Oft dauert es ewig, bis man diese Dinge aus der Tasche gekramt hat.

Was halten Sie von Videoüberwachung, wie sie in Mannheim wieder eingeführt werden soll?

An Brennpunkten halte ich das für ein probates Mittel. In früheren Jahren hatte die Stadt damit schon Erfolg. Mittel- bis langfristig spricht sich das in Täterkreisen herum und schreckt ab.

Was sollte eine Frau tun, wenn sie Opfer einer Vergewaltigung wurde?

Sofort die 110 anrufen. Polizisten sind keine Abarbeitungsmaschinen sondern Menschen, die Opfer betreuen. Sie bekommen dann neue Kleidung und werden nach Hause gefahren. Außerdem wird ein Kontakt zum Weißen Ring hergestellt.

Der erste Impuls nach einer Vergewaltigung ist, sich zu duschen.

Das ist verständlich, aber keine gute Idee. Per DNA lassen sich mittlerweile sogar Berührungsspuren nachweisen. Die sind nach dem Duschen weg. Die Kleidung sollte man auch nicht waschen, um die Fasern nicht zu zerstören.

Wie schwierig ist es, über eine Vergewaltigung hinwegzukommen?

Das ist unterschiedlich. Wichtig ist, dass man ein gutes soziales Netz hat. Freunde oder Familie, mit denen man darüber sprechen kann. Der Selbstheilungsprozess des Körpers kann so stark sein, dass man sich irgendwann zwar noch an den Schaden erinnert, ihn aber weggesteckt hat.