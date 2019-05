Speyer. (dpa/lrs) In einem Nachtcafé in der Innenstadt von Speyer ist eine 57 Jahre alte Angestellte erstochen worden. Der Pächter fand die tote Frau am Mittwochnachmittag, als er in sein Lokal kam, wie die Polizei in Ludwigshafen am Donnerstag mitteilte. Die Leiche war mit Stich- und Schlagwunden übersät.

Nach ersten Ermittlungen der Polizei wurde die Angestellte in der Nacht zum Mittwoch getötet. Hinweise auf einen Täter hatte die Polizei nach eigener Darstellung zunächst nicht. Am Tatort fanden die Ermittler aber das Messer, mit dem die Frau erstochen wurde. Die genaue Todesursache sollte eine gerichtsmedizinische Untersuchung klären.