Von Maren Wagner

Hirschberg. Stefan Schlegel leidet gerne. Wie sonst wäre es zu erklären, dass der Sportler aus Hirschberg-Großsachsen im kommenden Jahr erneut beim "Race Across America" (RAAM), dem härtesten und längsten Radrennen der Welt quer durch die Vereinigten Staaten, teilnehmen wird. Und das, obwohl er bereits weiß, welche "Höllenqualen" auf ihn zukommen werden.

Nach dem Grund gefragt, erstaunt der Extremsportler aber mit seiner Antwort: "Ich fahre dort für die Metropolregion Rhein-Neckar. Ich möchte den Menschen Mut machen und ihnen zeigen, dass sie alles schaffen können, wenn sie es nur wollen." Dass er das kann, hat Schlegel bereits 2012 bewiesen, als er das erste Mal beim RAAM antrat und als Zehnter von 42 Teilnehmern die Ziellinie überquerte.

"Eine Frau aus der Region hat mir damals eine E-Mail geschrieben. Sie fühlte sich durch meine Anstrengungen so motiviert, dass sie begonnen hat, mit ihrer Tochter Sport zu treiben, um abzunehmen. Im nächsten Jahr möchte ich gerne noch weit mehr Menschen inspirieren." 4800 Kilometer, von der Westküste der USA an die Ostküste, vom Strand in Ocean Side, Kalifornien, bis an den Hafen von Annapolis in Maryland. Das ist das RAAM. Die Strecke führt einmal quer durch die Mojave Wüste mit Temperaturen von 48 Grad Celsius, 3300 Höhenmeter die Rocky Mountains hinauf und wieder hinunter und auch einmal 300 Kilometer kerzengerade durch Kansas.

Zwölf Tage haben die Teilnehmer Zeit, jeden Tag müssen sie mindestens 400 Kilometer bewältigen. Im vergangenen Jahr benötigte Schlegel elf Tage, fünf Stunden und eine Minute. Für 2014 reicht ihm das nicht mehr: Er will aufs Siegertreppchen. "Das hat in den 32 Jahren, seit es das Rennen gibt, noch kein Deutscher geschafft", erklärt er. Dafür müsste Schlegel nach weniger als neun Tagen in Annapolis ankommen, bis zu 600 Kilometer täglich fahren und noch kürzere Pausen machen als 2012. Damals schlief der 36-Jährige insgesamt gerade einmal 15 Stunden und sah schon einmal "die Titanic an sich vorbeiziehen".

Bereits jetzt, ein Jahr vor dem RAAM im Juni 2014, bereitet sich Schlegel intensiv auf die Strapazen vor: Pro Woche fährt er zwischen zehn und 50 Stunden Rad, absolviert zwischen 200 und 1200 Kilometer Strecke, nimmt an Rennen wie Anfang Juli auf dem Hockenheimring teil und macht Krafttraining. Das wichtigste aber sei das mentale Training: "Wenn ich bis zu 22 Stunden am Tag im Sattel sitze, dann weiß ich, dass ich Schmerzen ausstehen muss. Aber ich kann meinen Kopf trainieren, die Schmerzen zu akzeptieren."

Schlegel, der über den Marathon und Triathlon zum sogenannten Ultracycling, dem extremen Radfahren, kam, ist kein Profisportler. Zwar nahm er bereits beim Ironman in Hawai teil, hauptberuflich aber ist er selbstständiger Personaltrainer. Das "Projekt" RAAM, wie er es nennt, führt er "ehrenamtlich" durch - wie übrigens sein gesamtes Team, das ihn bei dem Rennen begleitet, vom Radmechaniker über zwei Physiotherapeuten bis hin zur Ernährungsfachfrau.

Dennoch ist er überzeugt davon, gewinnen zu können. "Dafür benötigen wir allerdings noch Unterstützung von den Firmen aus der Region - ob finanziell oder materiell. Als Amateure haben wir gegen die Profis bei dem Rennen sonst keine Chance." Die Sponsorensuche aber gestaltet sich sehr schwierig, was auch daran liegt, dass das RAAM in Deutschland kaum einer kennt - obwohl die Strecke 28 Prozent länger ist als bei der Tour de France. "Außerdem fahre ich als Rhein-Neckar-Bub quer durch die USA. Das ist doch wirklich etwas!" Recht hat er.

Schlegel möchte auch gerne etwas zurückgeben an die Menschen in der Region. Bereits 2012 hatte er das vor: 15 Euro für jeden gefahrenen Kilometer wollte er sammeln und das Geld der Organisation "Kinder unter dem Regenbogen" zukommen lassen. Mit wenig Erfolg: 72.000 Euro hätten es werden können, lediglich 300 Euro kamen an Spenden zusammen.