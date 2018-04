Rhein-Neckar. (end/RNZ) Schwere Unfälle auf den Straßen der Region: Am Dienstag und Mittwoch mussten Polizei und Rettungskräfte Schwerstarbeit leisten. In Sinsheim kam gestern ein Mann ums Leben, der möglicherweise während der Fahrt einen Herzinfarkt erlitten hatte, bei Unfällen in Schwetzingen und Ilvesheim wurden Menschen schwer verletzt. In Brühl wurden zwei Kinder verletzt, als ein Lkw auf den Wagen ihres Vaters auffuhr.

> Noch an der Unfallstelle verstarb gestern ein 79-jähriger Autofahrer nach einem Unfall auf der Sinsheimer Hauptstraße. Der Autofahrer war Richtung Innenstadt unterwegs, als er die Kontrolle über seinen Mercedes verlor und gegen den Treppenaufgang eines Mehrfamilienhauses prallte. Das Fahrzeug überschlug sich und blieb auf der Seite liegen. Der 79-Jährige verstarb noch an der Unfallstelle.

Seine Ehefrau auf dem Beifahrersitz wurde leicht verletzt; sie kam ins Kreiskrankenhaus. Möglicherweise - so die Polizei - hat der Autofahrer während der Fahrt einen Herzinfarkt erlitten. Trotz sofortiger Hilfe von Angehörigen der Sinsheimer Feuerwehr konnte der Mann nicht mehr gerettet werden. Die Hauptstraße war bis in den Nachmittag komplett gesperrt, der Verkehr wurde weiträumig umgeleitet. Der Sachschaden wird auf rund 8000 Euro geschätzt.

> Schwere Verletzungen zog sich eine 20-jährige Autofahrerin gestern gegen 10.50 Uhr bei einem Unfall auf der B 535 bei Schwetzingen zu. Auf regennasser Fahrbahn rutschte die Frau in einen Lkw mit Anhänger, der auf dem rechten Fahrerstreifen der Bundesstraße unterwegs war. Durch die Wucht der Kollision wurde der Renault der 20-Jährigen weggeschleudert und prallte in die Leitplanken.

Die Fahrerin wurde mit einem Rettungswagen in eine Klinik nach Heidelberg eingeliefert und stationär aufgenommen. Zuvor war sie von einem Notarzt und dem Arzt eines Rettungshubschraubers versorgt worden. Die Straße musste in Richtung Heidelberg voll gesperrt werden, gegen 11.45 Uhr konnte der Verkehr einspurig an der Unfallstelle vorbei geleitet werden. An dem Renault entstand Totalschaden, den Gesamtsachschaden beziffert die Polizei auf rund 13.000 Euro.

> Bei Ilvesheim überschlug sich am Dienstag gegen 17.45 Uhr ein Auto und landete auf dem Dach in einem Acker. Die Gründe für den Unfall seien noch unklar, meldet die Polizei. Der 54-jährige Fahrer wurde verletzt, nach der Versorgung an der Unfallstelle wurde er in eine Klinik nach Heidelberg eingeliefert.

Der Autofahrer war von Ladenburg in Richtung Ilvesheim unterwegs, als er etwa 100 Meter vor dem Ortseingang nach rechts von der Straße abkam. Während der Unfallaufnahme wurde der Verkehr durch die Polizei geregelt, bei der Bergung des Autos musste die Ladenburger Straße kurzzeitig voll gesperrt werden.

> Bei Brühl wurden am Dienstagnachmittag zwei Kinder im Alter von drei und acht Jahren verletzt, als in der Ketscher Straße ein Lkw auf den VW Sharan ihres Vaters prallte. Der 37-Jährige wurde dabei ebenfalls verletzt. Der Lkw wies im Frontbereich starke Beschädigungen auf, den Schaden am VW schätzt die Polizei auf über 10.000 Euro.