Gleich mehrere Kreisstraßen sind nicht im besten Zustand - noch in diesem Jahr muss saniert werden. Foto: Roessler

Von Stefan Zeeh

Rhein-Neckar. Auf die Autofahrer im Neckartal und auf den nördlich davon gelegenen Straßen brauchen in diesem Jahr gute Nerven. Nicht nur, dass die Friedensbrücke in Neckargemünd und die L 536 zwischen Altneudorf und Wilhelmsfeld vollkommen gesperrt werden beziehungsweise schon dicht sind, auch die Kreisstraße 4118 zwischen Heiligkreuzsteinach und Heddesbach wird 2017 für einige Zeit nicht passierbar sein.

Damit fällt eine weitere Ost-West- Verbindung nördlich des Neckars weg. "Wir haben lange überlegt, ob wir diese Kreisstraße in diesem Jahr machen sollen, da diese einen Teil des Umleitungsverkehrs aufnehmen könnte", ging Landrat Stefan Dallinger bei der Sitzung des Ausschusses für Umwelt, Verkehr und Wirtschaft auf die damit verbundenen weiteren Behinderungen ein. Der Zustand der Straße ließe aber eine weitere Verzögerung der Sanierung nicht zu. Würde man diese notwendigen Arbeiten ins nächste Jahr verschieben, könnte die Straße bis dahin drohen abzurutschen und müsste gesperrt werden.

Auf dem erst vor wenigen Jahren erneuerten Straßenbelag der K 4118 zeigten sich am Ortsausgang Heiligkreuzsteinach im vergangenen Jahr Risse im Asphalt, verbunden mit Rutschungs- und Setzungserscheinungen. Wie sich herausstellte, hat die in diesem Bereich im Jahr 1980 eingebaute Gabionenwand bereits Ausbauchungen und geringfügige Unterspülungen. Zudem ist die Rückverankerung der Wand unsachgemäß und entspricht nicht den aktuellen Vorschriften. Die notwendige Hangsicherung wird den Rhein-Neckar-Kreis rund eine Million Euro kosten.

Weitere 1,25 Millionen Euro stellt der Kreis aus dem so genannten Deckenprogramm in diesem Jahr für die Sanierung von gleich sechs Kreisstraßen zur Verfügung. Mit voraussichtlich 335.000 Euro kommt dabei die Erneuerung des Straßenbelags auf dem westlich der Autobahn A 5 gelegenen Abschnitt der K 4142 zwischen Dossenheim und der L 531 den Kreis am teuersten. Massive Spurrinnenbildung und Netzrisse machen hier eine Erneuerung der Asphaltdecke notwendig.

Jeweils 250.000 Euro gibt der Kreis für einen neuen Belag auf der Straße zwischen Oberflockenbach und Gorxheimertal sowie auf der K 4147 zwischen Plankstadt und Heidelberg aus. Mit weiteren 165.000 Euro beteiligt sich der Kreis dazu an der Sanierung K 4161 in der Ortsdurchfahrt von Gauangelloch.

Starke Verformungen des Fahrbahnbelags der K 4191 bei Neidenstein haben dazu geführt, dass kurzfristig auch diese Kreisstraße in das diesjährige Deckenprogramm aufgenommen wurde. Im Zuge dieser Verformungen ist es vor allem durch den Schwerlastverkehr zu Lärmemissionen gekommen, über die sich Anwohner bereits beschwert haben. Voraussichtlich 150.000 Euro wird hier die Erneuerung des Fahrbahnbelags den Rhein-Neckar-Kreis kosten.

Darüber hinaus bekommt die K 4178 in der Ortsdurchfahrt Meckesheim für 100.000 Euro eine neue Asphaltdecke. Gleichzeitig verlegt die Gemeinde Meckesheim in diesem Bereich neue Leitungen.