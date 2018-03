So gut wie diesem Haflinger sollte es allen Pferden gehen, hat sich der Verein 'Pony in Not' an die Fahnen geheftet. Foto: dpa

Von Peter Wiest

Billigheim. Gequält, geschunden und vernachlässigt - und das meist aus Gründen, die vollkommen unverständlich sind und fassungslos machen. Das sind die Tiere gewesen, die der Verein "Pony in Not" seit mittlerweile über 25 Jahren auf dem Hofgut "Sieben Eichen" im Neckar-Odenwald-Kreis aufnimmt und ihnen dort das Gnadenbrot gibt;: Überwiegend Pferde, aber auch Esel, Kühe, Hunde, sogar schottische Hochlandrinder und andere mehr.

Die Tiere, die auf "Sieben Eichen" ankommen, haben meist eine unglaublich traumatische Vergangenheit. Unvergessen ist beispielsweise der Fall von "Spudnik", der durch zahlreiche Medien ging. Der Taiga-Hengst sollte aus Russland als Springpferd nach Deutschland verkauft werden und wurde ohne Betäubung kastriert. Als Turnierpferd bekam er dann täglich Sporen und Peitsche zu spüren. Durch einen Unfall wurde er unreitbar und damit seinem Besitzer zur Last. "Pony in Not" rettete "Spudnik" schließlich - wie viele andere seiner Leidensgenossen.

Unter diesen sind beispielsweise auch "Lord", "Nordwind" und "Prinz", drei Haflinger, die nur deshalb zum Schlachter geführt werden sollten, weil ihre "Blässe" nicht stimmte, weil also die Farbe also nicht den Erwartungen des Besitzers entsprach.

Die Tiere waren tatsächlich vollkommen gesund - was dem Besitzer wiederum vollkommen egal war. "Pony in Not" kaufte die drei Haflinger und rettete sie vor dem Schlachter - so, wie sich der Verein auch "Spudniks" angenommen hatte. Oder der Rottweiler-Hündin "Mira", die ein verhaltensgestörtes und oft verprügeltes Stück Elend war, als sie in Billigheim ankam. Auf "Sieben Eichen" fand sie dann endlich ihren Frieden.

Alle Tiere, die auf dem Hofgut ein Zuhause gefunden haben, können dort bis zu ihrem Tod bleiben. So lautet ein Prinzip des Vereins, der im November 1986 gegründet wurde. Eigentlicher "Urheber" war damals "Lupus", ein geschundener Hannoveraner-Schimmel. Seither rettete "Pony in Not" über 100 Pferde und zahlreiche andere Tiere.

Möglich geworden ist all dies durch die Spenden von Freunden und Unterstützern. Die Kosten allerdings sind im Lauf der Jahre nicht weniger geworden - im Gegenteil. Deshalb ist der Verein auch heute mehr denn je auf Spenden angewiesen und sucht darüber hinaus auch noch Paten für einzelne in Not befindliche Tiere.

Info: Verein "Pony in Not", Hofgut Siebeneichen, 74842 Billigheim. Telefon 06265/1314. www.ponyinnot.de