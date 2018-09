Von Stefan Kern

Brühl. Die Sache ist defintiv. Wenn bis überübermorgen elf Uhr kein Wunder geschieht wird der in den Jahren 1917/1918 erbaute und 46 Meter hohe Schornstein auf dem Schütte-Lanz-Gelände gesprengt werden. Für die einen unnötige Zerstörung von Industrie- und Heimatgeschichte, für die anderen eine unumgängliche wirtschaftliche Notwendigkeit.

Es ist nun keineswegs so, dass der Eigentümer Ralf Weidenhammer den Schornstein unbedingt sprengen will. Auch er war eine ganze Weile davon überzeugt, dass der Schornstein für das neue Industriegebiet repräsentativ gewesen wäre. Was jedoch nur unter der Prämisse galt, dass er einen wirtschaftlichen Nutzen habe. Und genau dieser sei nicht gegeben, so Weidenhammer gegenüber der RNZ.

Im Fokus von beiden Seiten stand lang die Verwirklichung eines dezentralen Kraftwerks. Für Michael Till, Ortsvorsitzender der CDU, ist das nach wie vor das Konzept der Zukunft. Ein Blockheizkraftwerk für das Gewerbegebiet würde dem Brühler Wahrzeichen das Überleben sichern und gleichzeitig effiziente Energieerzeugung vor Ort gewährleisten. In der Theorie, so Weidenhammer, höre sich das alles gut an, doch in der Realität sei das nicht zu verwirklichen. Weidenhammer erklärte, dass man mit vier regionalen Energieerzeugern gesprochen habe und alle vier hätten weder dem Kamin noch dem Projekt dezentrale Energieversorgung eine Zukunft gegeben. Der Schornstein sei veraltet, baufällig und nutzlos. Für die neuen Besitzer steht daher fest, dass die Sprengung die einzig sinnvolle und wirtschaftlich tragbare Lösung sei.

Michael Till verweist in diesem Kontext schon länger darauf, dass es Experten gäbe, die sich eine Rettung vorstellen könnten. Am Ende, so Bürgermeister Dr. Ralf Göck, entscheide jedoch der Eigentümer anhand seiner wirtschaftlichen Planungen und diese deuten glaubhaft darauf hin, dass ein wirtschaftlicher Betrieb nicht möglich sei. Angesprochen auf eine Form eines Wunders, dass die Gemeinde den Schornstein übernähme und ins finanzielle Risiko gehe, reagierte Göck übrigens eher abwehrend. Trotzdem erklärte auch der Bürgermeister, dass er die Sprengung bedaure. "Wir verlieren damit ein Stück Geschichte."