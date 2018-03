Polizeiinformationen zufolge will die rechtsextreme Nationaldemokratische Partei Deutschlands (NPD) am Samstag, 20. April, einen Parteitag in Weinheim abhalten. Archiv-Foto: dpa

Heidelberg/Weinheim. (dpa/pol/rl) Seit 10 Uhr findet im Weinheimer Stadtteil Sulzbach der Bundesparteitag der rechtsextremen Nationaldemokratischen Partei Deutschlands (NPD) statt. Zu der Veranstaltung im Landgasthof "Zum Schwarzen Ochsen" werden rund 50 NPD-Mitglieder erwartet. Wegen des Parteitages ist die Ortsdurchfahrt Sulzbach laut Polizei gesperrt. Der Verkehr wird großräumig umgeleitet.

Die grüne Europaabgeordnete Franziska Brantner rief über Twitter zu einer Gegendemonstration vor dem Veranstaltungsort in Weinheim-Sulzbach auf.

Zuvor hatte die NPD angekündigt, ihren Bundesparteitag an diesem Wochenende im Großraum Frankenthal in der Pfalz abhalten zu wollen. Genaueres werde nicht bekanntgegeben, um sicherzustellen, dass der Parteitag stattfinden könne und nicht gestört werde, sagte ein Parteisprecher.



Die Partei hatte ihr Treffen ursprünglich in Lautertal in Oberfranken geplant. Doch weil dort Straßenbauarbeiten vor dem Gelände begonnen hatten, war es abgesagt worden. Nun findet der Parteitag am 20. April, dem Geburtstag des Diktators Adolf Hitler. Über den Ort für den Parteitag wird seit Tagen spekuliert. Neben Weinheim und Frankenthal war auch Pirmasens in der Westpfalz genannt worden. Für Sonntag hat die NPD eine Pressekonferenz in Frankenthal angekündigt.