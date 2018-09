Von Peter Wiest

Schwetzingen. Was für ein Auftakt zum diesjährigen "Musik im Park" - Festival im Schlossgarten! Mit der US-Amerikanerin Anastacia kam eine absolute Powerfrau in die ehemalige kurfürstliche Residenz und lieferte eine mitreißende Show ab - auf der optisch wohl allerschönsten Open-Air-Bühne der gesamten Region; leider aber auch vor einer zahlenmäßig eher bescheidenen Zuschauerkulisse. Es waren noch nicht einmal tausend Fans, die den Weg zu diesem Konzert gefunden hatten. Enttäuschend in erster Linie natürlich für die Veranstalter - aber nicht nur für die.

Sie sucht zumindest verbal...

Diejenigen, die gekommen waren, verdross das allerdings eher weniger. Hatten sie so doch jede Menge Platz, der denn auch weidlich zum Tanzen genutzt wurde. Und sie bekamen einen Konzertabend geboten, wie man ihn kennt und liebt von diesem Kraftpaket namens Anastacia. Mit das Schönste daran: Die Künstlerin selbst ließ sich auch nicht den Hauch von Enttäuschung über die relativ wenigen Zuschauer anmerken, sondern wurde im Gegenteil nicht müde, das herrliche Ambiente, das tolle Publikum und den einfach wundervollen Abend zu preisen. Und sie suchte zumindest verbal permanent Kontakt zu ihren Fans - vielleicht sogar manchmal ein bisschen zu oft, sodass sich die Pausen zwischen den Songs ab und an ziemlich in die Länge zogen.

Das - und vielleicht noch die übertriebene Lautstärke - war denn aber auch schon das einzige kleinere Manko an diesem Abend, den im Vorprogramm mit DeeDee Foster eine Sängerin eröffnet hatte, die durchaus auch selbst das Zeug dazu hat, einmal eine ganz Große zu werden. Ansonsten gab’s Energie pur mit Anastacia - und dabei für die Fans genau das, was sie hören wollten. Nicht umsonst ist die Tour der Sängerin "The Ultimate Collection" betitelt: Bringt sie doch die komplette Sammlung ihrer Hits mit. Da kann denn auch nicht viel schief gehen: Wenn Songs wie "Paid my Dues", "I’m outta Love", "Heavy on my Heart" oder "Left outside alone" erklingen, geht’s sowohl auf der Bühne als auch davor zur Sache.

Rock, Pop, vor allem auch Soul, alles gesanglich perfekt und rhythmisch mitreißend - Anastacia hat’s einfach drauf. Zwischendurch darf’s dann auch mal ein bisschen romantischer werden - und dürfen sich sogar einzelne Mitglieder des vielköpfigen Ensembles, das sie mitgebracht hat, auch mal in den Vordergrund tanzen, spielen und singen. Dazu leuchtet der wolkenumkränzte Halbmond verklärt romantisch über dem Schlossgarten - was kann schöner sein?

Ob’s die zwar farbenprächtigen, aber ziemlich übertechnisiert wirkenden LED- und Laseranimationen über der Bühne da überhaupt gebraucht hätte, mag dahingestellt sein… zumindest war das Ganze ein nicht uninteressanter optischer Kontrast.

...permanent Kontakt mit den Fans

Gut zwei Stunden hält sie durch in Schwetzingen, die quirlige 48-Jährige, die ihre Krebserkrankung offenbar mittlerweile endgültig überwunden hat und der die Krankheit aber auch kein bisschen von ihrer Energie und Lebensfreude rauben konnte - zumindest auf der Bühne nicht.

Dafür lebt sie anscheinend, diese Anastacia - und in Schwetzingen hat sie das wieder einmal voll und ganz ausgelebt, was sie am besten kann: Entertainment pur im allerbesten Sinne. Die paar hundert Fans, die es mitbekamen, waren selig hinterher - schließlich gibt’s so was nicht alle Tage im Schlossgarten. Und es hat einfach was, wenn er dann mal so richtig rockt, dieser kurfürstliche Park - so wie am Freitagabend wieder mit Status Quo und Uriah Heep.