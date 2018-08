In diesem Dreifamilienhaus in der Altlußheimer Straße ereignete sich am Samstag die Tat. Foto: PR Video

Neulußheim. (pol/eka) Wegen lauter Frauenschreie aus einer Wohnung in einem Dreifamilienhaus in der Altlußheimer Straße wurde am frühen Samstagmorgen die Polizei alarmiert. Vor Ort konnten gegen 6.30 Uhr drei schwerverletzte Mitglieder einer Familie, Vater, Mutter und Sohn, vorgefunden werden. Alle drei wiesen Schnitt- und Stichverletzungen auf und wurden zur Behandlung in Krankenhäuser eingeliefert. Der Familienvater hatte lebensgefährliche Verletzungen erlitten und musste mit dem Rettungshubschrauber in die Klinik geflogen werden. Die Hintergründe der Tat sind noch unklar, alle drei Familienmitglieder sind momentan noch nicht vernehmungsfähig. Die weiteren Ermittlungen des Kriminalkommissariats Mannheim konzentrieren sich derzeit auf das engere familiäre Umfeld.