Edingen-Neckarhausen. (alb/hob) Bis auf die Knochen abgemagerte und von Ungeziefer befallene Hunde, verweste Tierkadaver und ein unerträglicher Gestank. Polizei, Feuerwehr und Tierrettern bot sich ein unfassbares Bild, als sie sich an einem Abend im Mai 2013 Zutritt zu einem Einfamilienhaus in Edingen verschafft hatten. Kaum zu glauben, dass hier zuvor drei Menschen "lebten". Es waren die damals 33-jährige Hundehalterin, ihr 26 Jahre alter Lebensgefährte und ihre zwölfjährige Tochter.

Das Mädchen wurde von Mitarbeitern des Rhein-Neckar-Kreises in Obhut genommen und in eine Jugendhilfeeinrichtung gebracht. Es gehe ihr gut, teilte Kreissprecherin Silke Hartmann gestern auf RNZ-Anfrage mit. Während bei dem Einsatz vor knapp zwei Jahren für fünf größere Hunde, eine Schildkröte und einen Hasen jede Rettung zu spät kam, wurden vier Bernhardiner und drei Berner Sennenhunde später im Heidelberger Tierheim wieder aufgepäppelt. Diese Vierbeiner überlebten das Martyrium und wurden an ihre Züchter zurückgegeben.

Für die Bewohner des Hauses hatte die Geschichte ein teures Nachspiel. Die Vermieterin des Einfamilienhauses musste die Mieter zunächst wegen Zahlungsverzugs hinausklagen. Kurz darauf stellte sich heraus, dass das Anwesen in einem desolaten Zustand war. "Der Gutachter kam zu dem Ergebnis, dass das Haus wegen der Flecken, der Verschmutzung und des Gestankes unbewohnbar geworden war", sagte Amtsgerichtsdirektorin Jutta Kretz. Ein Ortstermin musste wegen Gesundheitsgefährdung abgebrochen werden. Zur Sanierung der Schäden am und im Gebäude wären nach Auffassung des Sachverständigen mehr als 350.000 Euro erforderlich gewesen. Die Vermieterin klagte deshalb vor dem Amtsgericht Heidelberg gegen den ehemaligen Mieter. Zunächst ging es um einen Teilbetrag von 150.000 Euro. Das Gericht musste in dieser Sache allerdings kein Urteil sprechen, da sich die Parteien laut Kretz im Rahmen eines Vergleichs auf einen Betrag "in sechsstelliger Höhe" einigten. Mehr war von den ehemaligen Bewohnern der Ruine ohnehin nicht zu holen.

Bereits Anfang 2014 war das mittlerweile in Rheinland-Pfalz lebende Hundemessie-Paar vom Heidelberger Amtsgericht wegen Verstößen gegen das Tierschutzgesetz zu einem dreijährigen Tierhaltungsverbot und einer Geldstrafe verurteilt worden. Einigen RNZ-Lesern erschien das Strafmaß damals zu gering, Staatsanwalt Florian Pistor sprach hingegen von einem "Maximum" bei einer Erstverurteilung. Das Veterinäramt des Rhein-Neckar-Kreises ging einen Schritt weiter und verhängte gegen die Hundebesitzerin ein unbefristetes Tierhalte- und Betreuungsverbot.