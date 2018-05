Von Günther Grosch

Weinheim. "Kunst macht Gesellschaft - Gesellschaft macht Kunst": Mit der Frage, wie sich Kunst und Gesellschaft gegenseitig beeinflussen, befassten sich beim gestrigen Auftakt des zweitägigen "5. Denkfests" der Metropolregion Rhein-Neckar in Weinheim mehr als 250 Teilnehmer aus Kultur, Wissenschaft und Unternehmen. Veranstalter des alljährlichen Symposiums sind das Kulturbüro der Metropolregion Rhein-Neckar und die 15 Top-Festivals aus der Region.

Kunst fordere zum "Querdenken" auf, animiere zum "Strippenziehen", erleichtere "Netzwerken" und sei willkommener "Ideengeber". Dabei finde Kunst niemals losgelöst von gesellschaftlichen Realitäten statt. "Sie ist stets im Kontext aktueller Entwicklungen in Wirtschaft, Politik und Bürgerschaft zu sehen", so Thomas Kraus, der Leiter des Kulturbüros. Kunst nehme Strömungen auf, reflektiere diese und provoziere damit die kritische Auseinandersetzung mit Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft.

Wie Kunst und Kultur beispielsweise zur Integration von Flüchtlingen beitragen können, offenbarten Kirsten Ben Haddou und Darren O’Donnell. Ben Haddou berichtete über die "Silent University", die 2012 auf Initiative des kurdischen Künstlers Ahmet Ögüt in London ihren Anfang nahm.

Diese Plattform ermöglicht es Asyl suchenden Akademikern, die wegen ihres gegenwärtigen Aufenthaltsstatus oder einer fehlenden Anerkennung ihres Abschlusses nicht in Deutschland arbeiten dürfen, ihr Wissen weiterzugeben. "Durch rechtliche Gegebenheiten zum Schweigen gebrachtes Wissen wird dadurch hör- und nutzbar", so Ben Haddou. Der kanadische Städteplaner und Regisseur Darren O’Donnell vom Künstlerkollektiv "Mammalian Diving Reflex" stellte das Projekt "Hemsbach Protocol" als Bestandteil des regionalen Kulturprojekts "Matchbox" vor.

O’Donnell verbrachte einige Wochen in der Hemsbacher Flüchtlingsunterkunft im Luisenhof, wo er in den nächsten Jahren gemeinsam mit den dort lebenden Menschen ein Performance-Projekt entwickelt, das Ästhetik und Soziales in ungewohnter Form miteinander verschmelzen lassen will.

Neben ihrer Aufgabe, "kritisch zu sein" und Missstände aufzuzeigen, so Christian Janecke, Professor für Kunstgeschichte an der Hochschule für Gestaltung in Offenbach, müsse sich Kunst mit utopischen Neuentwürfen beschäftigen - "ohne sich dabei auf sich selbst zurückziehen und die Gesellschaft auszublenden". Zu Kunst zähle es aber auch, "Spektakel" wie "Politisches" zu entfal-ten und anderen auf die Füße zu treten.

Kunst und Kultur fänden nicht losgelöst von gesellschaftlichen Wirklichkeiten statt, hatte zuvor Weinheims Oberbürgermeister Heiner Bernhard Klartext geredet. "Kunst und Kultur nehmen Bezug, spiegeln, diskutieren oder wollen sich zunehmend direkt einmischen". Der gesellschaftliche Bezug der Kultur sei viel zu lange "auf Kosten, Umwegrentabilität und auf den weichen Standortfaktor" reduziert worden.

Kunst und Kultur seien keine Randthemen, sondern sozialpolitisch wie wirtschaftlich relevant, betonte Landrat Stefan Dallinger. Sie erklärten Veränderungsprozesse, leisteten Hilfestellungen und geben nicht zuletzt der Politik Hinweise, wie sie die ihr zugeworfenen Spielbälle auffangen könne.