Von Alexander Albrecht

Bad Dürkheim/Ludwigshafen. Sie sollen innerhalb weniger Wochen einen 64-jährigen Brühler und einen Bauunternehmer aus Mutterstadt (49) getötet haben - jetzt sitzen zwei Männer aus der Pfalz und eine Frau aus dem Raum Stuttgart in Untersuchungshaft. Die Staatsanwaltschaft Frankenthal legt dem Trio einen Doppelmord zur Last. Ansonsten hält sich die Behörde weitgehend bedeckt. Der Leitende Staatsanwalt Hubert Ströber blockte viele Fragen der RNZ gestern "aus ermittlungstechnischen Gründen" ab.

Die Leiche des Bauunternehmers war am vergangenen Freitagmorgen in einem Waldstück bei Bad Dürkheim entdeckt worden. Am Abend zuvor hatten die Angehörigen eine Vermisstenanzeige aufgegeben. Nach Angaben seines Sohnes soll der 49-Jährige während einer Reise entführt und erpresst worden sein. Angeblich wurde sogar ein Lösegeld in Höhe von einer Million Euro gezahlt. Ströber wollte entsprechende Medienberichte weder bestätigen noch dementieren. Er sagte allerdings, dass in beiden Fällen finanzielle Interessen eine Rolle gespielt hätten.

Die Tatverdächtigen - zwei Männer im Alter von 49 und 37 Jahren sowie eine 42-jährige Frau - sind wie der Mutterstadter türkischstämmig. Ein etwaiges politisches Motiv sieht der Sohn des Getöteten nicht. "Das ist Unsinn", sagte er in einem Interview. "Das waren Geldgierige, die das getan haben." Wie Ströber andeutete, waren die Ermittler dem Trio schon vor der mutmaßlichen Entführung auf der Spur - nämlich mit Blick auf den getöteten Brühler.

Die Beweise für eine Festnahme reichten aber offenbar nicht aus. "Nach der Vermisstenanzeige und dem Fund der Leiche haben wir dann Mosaik um Mosaik zusammengesetzt", sagte Ströber. Die beiden Männer und die Frau wurden bereits am Freitag und Samstag festgenommen, ein Richter erließ noch am Wochenende Haftbefehl. Laut Ströber haben alle drei Angaben gemacht, jedoch kein vollumfängliches Geständnis abgelegt. Ob sich die Tatverdächtigen und die Opfer kannten, ließ Ströber offen. Es gebe jeweils "eine Vorgeschichte".

Der Mutterstadter war Gründer und Geschäftsführer einer 200 Mitarbeiter starken Firmengruppe mit Sitz in Ludwigshafen. Das mittelständische Unternehmen hat sich auf die Bereiche Isoliertechnik, Personalvermittlung, Bau und internationalen Handel spezialisiert. Mehrere Tausend Menschen beteten am Sonntag vor der Mevlana Moschee in Ludwigshafen für den 49-Jährigen. Er sollte am Montag im türkischen Samsun beigesetzt werden.

Der aus dem ehemaligen Jugoslawien stammende 64-Jährige war am 26. November in der Nähe des Ludwigshafener Willersinn-Freibads tot aufgefunden worden. Vor den Festnahmen hatte die Polizei mit dem Foto seines im Käfertaler Wald entdeckten Autos - ein schwarzer Mercedes SL 63 AMG - nach Zeugen gesucht. Das Kennzeichen wollten die Beamten bis zuletzt aus ermittlungstaktischen Gründen nicht nennen.