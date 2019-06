Beim Auto-Korso waren es zwar nicht ganz so viele Altlußheimer, die 'ihrer' Elisabeth Seitz zujubeln wollten; beim Eintrag ins Goldene Buch am Rathaus (rechts neben der Sportlerin Bürgermeister Hartmut Beck) war der Andrang dann doch ziemlich groß. Foto: Lenhardt

Von Harald Berlinghof

Altlußheim. Nein, der ganze Ort war wider Erwarten dann doch nicht auf den Beinen. Aber diejenigen, die gekommen waren, um mit Fähnchen entlang der kurzen Strecke vom Wohnhaus der Olympia-Sechsten im Stufenbarren-Kunstturnen bis zum Empfang im Altlußheimer Rathaus zu winken, taten es dafür mit extra viel Begeisterung, als Elisabeth Seitz auf dem Heck eines herausgeputzten Oldtimer-Cabrios der Marke Aston Martin DB 5 aus dem Jahr 1963 durch ihren Heimatort fuhr. Mit im Auto saß Bürgermeister Hartmut Beck, der die Athletin direkt an ihrem Wohnhaus abgeholt hatte und der ihr eine "herausragende Leistung" attestiert hatte. Vor dem Wohnhaus der Sportlein war ein Plakat aufgestellt, das die Nachbarn gebastelt hatten: "Willkommen daheim Eli Seitz von Olympia 2012", stand darauf zu lesen.

Als der mit der Fahne Altlußheims geschmückte Wagen dann hupend in den Rathaus-Innenhof einbog und Elisabeth Seitz winkend aus dem Auto stieg, warteten doch zahlreiche Bürger auf "ihre Olympionikin". Mit kräftigem Applaus und mit Hoch-Rufen demonstrierten die Altlußheimer ihren Respekt für die Olympia-Sechste und ihre Freude über die gelungene Olympia-Teilnahme, bei der die junge Sportlerin am Stufenbarren den sechsten und im Turn-Mehrkampf der Frauen den neunten Platz belegt hatte.

"Das ist schon eine ganz besondere Erfahrung, an den olympischen Spielen teilnehmen zu dürfen", erklärte die 18-jährige sympathische Sportlerin der TG Mannheim, nachdem sich die Linkshänderin mit einer vehement und selbstbewusst gesetzten Unterschrift ins Goldene Buch der Gemeinde eingetragen hat, gegenüber der RNZ. "Das olympische Dorf ist eine ganz andere Welt. Man trifft dort so viele verschiedene Nationen. Aber jetzt ist es auch wieder schön, zu Hause zu sein", meinte die Turnerin, die seit Grundschulzeiten in Altlußheim lebt.

Nach dem sportlichen Stress im Wettkampf und dem Feiern danach - auch während der zweitägigen Überfahrt mit der MS Deutschland nach Hamburg - soll jetzt erst einmal Schluss sein mit Party. Abhängen am Strand von Ibiza ist ab diesem Wochenende geplant.

Und danach? Mal sehen, wie es läuft in Richtung Rio in vier Jahren. Immerhin hatte die junge Turnerin bereits im Vorfeld der Olympiade von London um die Teilnahme wegen einer Fußverletzung bangen müssen. Vor zwei Jahren allerdings bei den deutschen Meisterschaften hatte sie gezeigt, was in ihr steckt, und war im Mehrkampf, am Stufenbarren, am Schwebebalken und am Boden Deutsche Meisterin geworden.