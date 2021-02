Bürger warten auf Einlass in das Corona-Testcenter in Sinsheim. Foto: Barth

Von Stefan Hagen

Rhein-Neckar. Dieser Rat klingt sehr vernünftig: "Auch wer nur leichte Erkältungssymptome wie Schnupfen oder Halsschmerzen verspürt, sollte sich auf das Coronavirus testen lassen." So stand es wörtlich in einer Mitteilung aus dem Landratsamt, die die Rhein-Neckar-Zeitung am 29. Januar veröffentlicht hat. Für einen Testtermin sei die vorherige Terminvereinbarung über die Corona-Hotline des Gesundheitsamtes zwingend erforderlich, hieß es in der Mitteilung weiter.

Der PCR-Test erfolge in den drei Testzentren in Sinsheim, Reilingen und Heidelberg durch die Entnahme eines Abstrichs aus dem Nasen-, Mund- und Rachenbereich. Das Ergebnis liege in der Regel innerhalb von 48 Stunden vor. "Die Testung ist für die betroffenen Personen kostenlos", offerierte das Gesundheitsamt.

Prima, dachte sich ein RNZ-Leser (Name der Redaktion bekannt), dann tue ich der Allgemeinheit und mir etwas Gutes und nutze dieses Angebot. Er habe also das Gesundheitsamt unter der in der RNZ genannten Nummer kontaktiert und sei "überraschenderweise ohne Wartezeit" durchgekommen. Dann war es mit der Freude aber auch schnell wieder vorbei. "Ein genervter und wirklich unhöflicher Mitarbeiter hat die Beschreibung meines Zustandes – Erkältungssymptome, Halsschmerzen, Husten, Abgeschlagenheit, Müdigkeit, Kopf- und Gliederschmerzen – gar nicht richtig ernst genommen", sagt der frustrierte Mann. All das seien ja gar keine Anzeichen für eine potenzielle Corona-Infektion, habe er als Antwort bekommen.

"Hohes Fieber, Schüttelfrost, länger bestehende Atemnot, Kurzatmigkeit und dazu noch Kontakt zu einer infizierten Person" – erst dann sei man testberechtigt, habe ihm der Mitarbeiter aufgezählt. Er habe diesem dann den Text der Mitteilung vorgelesen, den er der RNZ entnommen habe. Das stimme nicht, denn dann würden ja Tausende anrufen und sich testen lassen wollen, habe er als Antwort bekommen. "Wenn mich erst solch schwerwiegende Symptome zu einem Corona-Test berechtigten, würde ich doch nicht erst das Gesundheitsamt benachrichtigen und dann vielleicht Tage auf einen Testtermin warten, sondern gleich den Notdienst rufen", habe er dem Mitarbeiter der Corona-Hotline entgegnet.

Dies stünde ihm ja frei, wenn er es für notwendig halte. Man könne auch zum Arzt gehen, der dann einen Test veranlassen könne. "Aber sollte man nicht gerade das Risiko vermeiden, eine potenzielle Infektion in die Praxen zu tragen?", zeigte sich der RNZ-Leser nach dem Telefonat fassungslos.

Von der Rhein-Neckar-Zeitung mit diesem Sachverhalt konfrontiert, ist man im Landratsamt erst einmal perplex. Ob der Herr wirklich die richtige Nummer gewählt habe, möchte eine Sprecherin wissen. Hat er, bestätigt die RNZ. "Sollte es sich hierbei um einen Anruf bei der Hotline unseres Gesundheitsamtes gehandelt haben, möchten wir uns selbstverständlich für das Fehlverhalten des beschriebenen Mitarbeiters entschuldigen", betont die Sprecherin. "Der geschilderte Sachverhalt lässt sich durch die Verantwortlichen unserer Hotline leider nicht nachvollziehen und widerspricht auch den internen Arbeitsanweisungen der Hotline-Mitarbeiterinnen und -Mitarbeiter." Generell halte das Gesundheitsamt für Einwohnerinnen und Einwohner des Rhein-Neckar-Kreises und der Stadt Heidelberg ein niederschwelliges Testangebot vor.

Info: Die Corona-Hotline des Gesundheitsamtes ist unter der Telefonnummer 06221/522-1881 erreichbar.