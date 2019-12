Von Harald Berlinghof

Ludwigshafen.Die Region hat einen enormen zusätzlichen Bedarf an Gewerbeflächen. Zu diesem Ergebnis kommt die Untersuchung "Regionale Gewerbeflächenstudie Rhein-Neckar" der Firma Cima GmbH. Der Verband Region Rhein-Neckar hatte die Studie in Auftrag gegeben, weil die im Einheitlichen Regionalplan vorliegenden Daten aus dem Jahr 2014 nicht mehr den aktuellen Rahmenbedingungen entsprechen.

Dabei kam heraus, dass dem Markt derzeit, realistisch betrachtet, nur 1000 Hektar an Gewerbeflächen zur Verfügung stehen. Die Region benötigt allerdings bis 2035 tatsächlich bebaubare Gewerbeflächen mit einer Größe von rund 1500 Hektar. Es müssen also 500 Hektar Gewerbeflächen zusätzlich gefunden und neu ausgewiesen werden, um den Bedarf der regionalen Wirtschaft zu befriedigen.

Gegenwärtig sind zehn Flächen für eine Ausweitung bestehender Gewerbegebiete mit einer gutachterlichen Empfehlung der Cima versehen. Dazu zählen das Gewerbegebiet in Ladenburg-Ilvesheim an der Landesstraße L536, das Gewerbegebiet Mannheim-Friedrichsfeld und die benachbarten Gewerbegebiete Schwetzingen/Plankstadt. Nur fünf Flächen, die neu ausgewiesen werden sollen, können eine solche Empfehlung vorweisen. Dazu gehören das Patrick-Henry-Village in Heidelberg und die Tompkins Kaserne in Schwetzingen. Zu berücksichtigen ist dabei, dass die Nachfrage nach Gewerbeflächen stark differenziert ist.

Einerseits gibt es ein Nachfrage- und Angebotsgefälle zwischen den drei Oberzentren und den Regionen an der Peripherie der Metropolregion Rhein-Neckar. Das Dilemma: Dort, wo genügend Platz für Erweiterungen wäre, fehlt die Nachfrage. Dort, wo Flächen Mangelware sind, ist die Nachfrage groß.

Am größten ist in der Region der Bedarf an zusätzlichen Flächen mit 250 Hektar im Landkreis Bergstraße, gefolgt von Speyer und Germersheim mit 150 bis 180 Hektar. Heidelberg, Mannheim und der Rhein-Neckar-Kreis liegen mit 100 bis 120 Hektar im Mittelfeld. Am geringsten ist der erwartete zusätzliche Bedarf in der Pfalz und im Neckar-Odenwald-Kreis.

Aber, hinzu kommt, dass nicht jede Fläche zu jedem Unternehmen passt. Standorte für emissionsintensives Gewerbe – seien es Lärmemissionen oder Geruchsemissionen – lassen sich nicht überall ausweisen. Konflikte mit der Nachbarschaft wären dort vorprogrammiert. Handwerk und Kleingewerbe haben andere Ansprüche als Logistikbetriebe. Schließlich fordern auch das wissensintensive Gewerbe der IT-Branche, forschungsorientierte Unternehmen und Dienstleister Platz, auf dem sie sich niederlassen können, wie Uwe Mantik von Cima in der jüngsten Verbandsversammlung des Verbandes Region Rhein-Neckar ausführte.