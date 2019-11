​Tommy Möbius in seinem Feinkostladen mit Restaurant in Schwetzingen. Foto: Lenhardt

Von Anna Manceron

Schwetzingen. Jedes Jahr am 9. November macht Tommy Möbius eine Flasche Campari auf. Dann taucht er in die Erinnerungen an seine Kindheit ein. Den italienischen Bitterlikör mischt er mit Orangensaft – genau wie sein Vater damals in der DDR. „Nur dass es da keinen richtigen Orangensaft gab, sondern ein Konzentrat aus Zwiebelsaft, das man im Verhältnis 1:12 verdünnen musste“, erzählt Möbius und lacht. Den Likör ließ sich sein Vater heimlich aus der BRD schicken. „Campari – das war für ihn ein Synonym für den Westen“, sagt Möbius.

Der 44-Jährige erinnert sich noch gut an das Land, in dem er die ersten vierzehn Jahre seines Lebens verbracht hat: die Deutsche Demokratische Republik. Seine Eltern leiteten mehrere Restaurants in Leipzig, bevor sie ein staatliches Ferienheim in Neumühle/Elster übernahmen – ein kleines Dorf im Thüringer Schiefergebirge. Dort verbrachte Möbius einen Teil seiner Kindheit. Und von dort floh er mit seinem Vater in den Westen.

Genau 30 Jahre ist das jetzt her. Aber Möbius erzählt so lebendig von seiner Flucht, als sei es gestern gewesen. „Eine bitterkalte Nacht war das“, erinnert er sich und hält kurz inne. Mit dem Taxi fuhren er und sein Vater in die Tschechoslowakei. Von dort aus ging es zu Fuß weiter. Einen Tag lang liefen Vater und Sohn über Feld- und Waldwege. „Wir haben auch im Wald übernachtet – bei minus 16 Grad“, so Möbius. Wie durch ein Wunder schafften es Vater und Sohn unentdeckt über die deutsch-tschechische Grenze – trotz ihres riesigen Gepäcks mit vier Koffern. „Sogar Teller aus Meißner Porzellan haben wir mitgeschleppt“, berichtet Möbius und schmunzelt. „Für meinen Vater war das bares Geld.“

Den Zeitpunkt seiner Flucht bezeichnet er heute als „Sarkasmus der Geschichte“. Es ist die Nacht vom 6. auf den 7. November 1989. Keine 48 Stunden später fällt die Berliner Mauer. „Das konnte sich zu diesem Zeitpunkt aber niemand vorstellen“, glaubt Möbius. Sein Vater hielt es jedenfalls nicht länger aus in der DDR. „Er war bei den Montagsdemos sehr aktiv und wurde von der Stasi verfolgt“, erinnert sich der Sohn. Elf Spitzel dokumentierten jeden Schritt des Familienvaters in Wort und Bild.

Das weiß Möbius so genau, weil er die Stasi-Akte seines Vaters nach dessen Tod gelesen hat. Ein erschütterndes Erlebnis, wie er sagt. Einige inoffizielle Mitarbeiter standen der Familie sehr nahe. „Mein Vater wollte das alles nicht wissen. Er meinte, er könne es sowieso nicht ändern. Und diese Menschen seien trotz allem seine Freunde.“

Vom bayerischen Marktredwitz ging es für die beiden dann mit dem Zug weiter nach Köln. Ein Schaffner erzählte ihnen, dass die Mauer offen war. „Da habe ich meinen Vater zum ersten Mal weinen sehen“, erinnert sich Möbius. „Der war völlig fassungslos. Schließlich hatte er seine gesamte Existenz mit all seinem Besitz zurückgelassen.“ In Köln wartete schon Möbius’ Mutter auf die beiden. Ihr Bruder war noch vor dem Mauerbau in die BRD geflohen. Als Frührentnerin durfte sie ihn einmal im Monat besuchen, und bei ihrem letzten Besuch im November 1989 blieb sie einfach da.

Die Tage bis zum Wiedersehen mit ihrem Sohn stellten die Mutter auf eine harte Probe. „Sie hatte Angst, dass mein Vater mich nicht mitnimmt“, erinnert sich Möbius. Für ihn und seine Eltern brach nun eine schwierige Zeit an. „In der DDR war mein Vater der König des Beschaffens und des Tauschhandels“, sagt Möbius. „Aber im Westen war das nicht gefragt, weil es da schon alles gab.“ Trotzdem: Seine Eltern rappelten sich schnell wieder auf. Schon nach einem Jahr machte sich der Vater wieder selbstständig. Seinen Sohn hat das tief beeindruckt. „Ich weiß nicht, ob ich das an seiner Stelle so geschafft hätte“, meint er.

Der Fleiß und die Arbeitsmoral seiner Eltern haben ihn stark geprägt. Denn in der westdeutschen Gastronomie hat sich Tommy Möbius schon früh einen Namen gemacht. Nach seiner Kochlehre in einem kleinen deutsch-mediterranen Restaurant arbeitete er zwei Jahre lang bei Sternekoch Joachim Wissler im Grandhotel Schloss Bensberg.

Seinen ersten eigenen Michelin-Stern erhielt Möbius 2004 im Restaurant „Fabios“ in Wien. Den Stern hat er sich auch in anderen Restaurants immer wieder neu erarbeitet. Nach acht Jahren in Österreich verschlug es ihn 2011 schließlich in die Kurpfalz. In Ketsch übernahm er die Leitung der Küche des Restaurants „Die Ente“. Inzwischen hat er sich selbstständig gemacht: Seit 2017 betreibt Möbius mit seiner Frau einen Feinkostladen in Schwetzingen, wo die beiden auch Mahlzeiten anbieten.

Ob ihn das Leben in der DDR in Bezug auf seinen Umgang mit Lebensmitteln geprägt hat? Über diese Frage ärgert sich Tommy Möbius ein bisschen. Denn er will aufräumen mit dem Vorurteil, die Menschen in der DDR hätten nicht genug zu essen gehabt. „Mir hat es an nichts gefehlt“, betont er. „Ich habe genauso viele Kiwis und Bananen gegessen wie jedes westdeutsche Kind.“ Allerdings räumt er ein, dass seine Eltern als nahezu Selbstständige zu den Privilegierteren gehörten.

Überhaupt fallen Möbius Erinnerungen an seine DDR-Zeit sehr positiv aus. „Ich hatte eine wahnsinnig schöne Kindheit“, sagt er. Über das politische System habe er sich mit 13 Jahren noch keine großen Gedanken gemacht. Und doch gibt er sich Mühe, im Nachhinein nichts zu verklären: „Das Bild war schön, aber der Rahmen war der Falsche.“

Der 9. November ist für ihn deswegen einer der wichtigsten Tage im Jahr – neben dem Tag der Deutschen Einheit. „Da kam endlich zusammen, was zusammen gehörte“, sagt er fast schon andächtig. Den Campari hat Tommy Möbius schon kalt gestellt. Seine jährliche Reise in die Vergangenheit kann beginnen.