Dieses unbekannte Fahrgerät (l.) wurde vor einem halben Jahr in einer entrümpelten Garage gefunden. Das genaue Fabrikationsjahr ist unbekannt. Nur so viel wissen die Oldtimerliebhaber: Das Vehikel muss vor 1905 angefertigt worden sein. Nun erhoffen sie sich Hinweise von anderen Concours-Besuchern. Foto: len

Von Harald Berlinghof

Schwetzingen. "Schau, das ist ein Auto, was? Ein Karmann-Dschia", erklärt ein älterer Herr seiner Frau, als ein weißes Karmann-Ghia Cabrio im Schwetzinger Schlossgarten langsam an ihnen vorbei rollt. Er meint es gut. Dabei gilt unter Kennern die Regel: Sag niemals "Dschia". Wer den VW-Karmann-Ghia so ausspricht, muss erst gar nicht bei einem Oldtimer-Club um Aufnahme vorsprechen. Die renommierte italienische Karosseriebauschmiede wird "Gia" ausgesprochen, niemals "Dschia".

Doch der Karmann ist ein Auto, nach dem man sich im Straßenverkehr umdreht. Beim 17. Schwetzinger Concours d’Élégance gelten allerdings andere Maßstäbe. Da muss es schon ein legendärer Maybach sein, oder ein Buick Roadmaster 75 aus dem Jahr 1958, in dem sich auch Marilyn Monroe gut gemacht hätte, der gemächlich über die staubigen Anfahrtswege daher rollt und dessen Motor munter vor sich hin blubbert.

Der BMW 503 Coupé aus dem Jahr 1956 ist im Internet zum Verkauf ausgeschrieben. Foto: len

Zehn Maybach Oldtimer werden auf der Schlossterrasse präsentiert. "Wir hoffen, dass der zehnte uns rechtzeitig erreicht", sagt Hans Hedtke, seit vielen Jahren die Graue Eminenz der Schwetzinger Classic-Gala. Neun Exemplare dieser Traumautomarke, die in diesem Jahr ihr 100-jähriges Jubiläum feiert, können nun in Schwetzingen besichtigt werden. "Autos zum Niederknien", meint Hedtke lachend. Darunter die silberfarbene, unlackierte "Superrarität" eines Maybach, der als Spezialrennwagen aus dem Jahr 1920 bezeichnet wird. Er hat einen 12-Zylinder-Flugmotor im Bauch, der 300 PS leistet und ihn auf 160 Kilometer in der Stunde treibt. "Ich möchte dabei nicht drin sitzen", meint Hedtke.

Am Freitag, dem ersten Tag der Automobilschau, sind die Fahrzeuge noch unterwegs zu ihren Standplätzen. Die bekannten Kuchenbleche, die zum Schutz der Kieswege vor nässenden Motoren ausgelegt werden, sind platziert. Immer mehr füllen sich die Reihen der Zentralen Schlossachse bis zum Hirschbrunnen. Mit seinen zahlreichen Besuchern und den langsam auf ihre Positionen rollenden Oldtimern wird der Schlossgarten zu einer Art Shared Space, also einem gemeinsamen Verkehrsraum, in dem alle Teilnehmer die gleichen Rechte haben. Ein Schild weist die Oldtimerfahrer darauf hin, dass sie maximal fünf Stundenkilometer fahren dürfen.

Trotzdem passiert ein Unglück. Eines der drei Prunkstücke, die beim Online-Handelshaus Catawiki versteigert werden sollten, ist im Schlossgarten in einen Unfall mit Blechschaden verwickelt. Große Aufregung bei den Veranstaltern. Der Wagen wurde extra aus Spanien hergebracht. Obwohl nur ein Blechschaden im Seitenbereich der Sonderkarosserie entstanden ist, wiegt der bei einem Oldtimer, den es in dieser Form nur einmal auf der Welt gibt, natürlich schwer. Auf einen Preis zwischen 300.000 und 350.000 Euro war das Fahrzeug von Catawiki geschätzt worden. Bis zum 19. September stehen dort noch 16 weitere Oldtimer im Netz, darunter der auf dem Concours zu sehende BMW 503 Coupé in grünmetallic aus dem Jahr 1956.

Die Kühlerfigur von einem „Packard Twelve“. Foto: len

Auch einige der Kleinsten sind wieder da. Dazu zählt die BMW-Isetta, mit der beinahe einzigartigen, nach vorne aufklappbaren Tür. 13 PS reichten 1955 für 85 Stundenkilometer Höchstgeschwindigkeit mit zwei Personen an Bord. Ein Jahr später war in Rom der Fiat Multipla sogar als Taxi unterwegs. Der kleine Personentransporter konnte auf 3,50 Metern Länge drei Sitzreihen zu je zwei Personen aufnehmen. Man staunt, wo das Platzwunder noch sein Motörchen untergebracht hat. Aber es passte, und heute zählt der gutmütige Kleine zu den Besonderheiten unter den Kleinwagen der 1950er-Jahre. In Schwetzingen ist er zu sehen als Taxi Citta di Roma 1956. "Schau, mit so einem bin ich 1962 durch Rom gefahren", erzählt ein Besucher seinen Begleitern. Beim Concours d’Élégance gibt es viel zu sehen, das Wiedererkennungswert hat. Aber auch vieles, das man sonst niemals zu sehen bekommen würde – außer in großen Automuseen.

Herbert Rein und Lutz Pfeil aus Thüringen sind automobile Goldgräber und Glückspilze zugleich. Ihr "Scheunenfund", der aus einer entrümpelten Garage stammt, muss vor 1905 angefertigt worden sein. Die Lampengehäuse sind noch für Kerzen vorgesehen. Nach 1905 kamen Karbid- oder Petroleumlampen in Mode. Das "Vehikel" wurde vor einem halben Jahr gefunden. Es hat einen einzylindrigen senkrecht stehenden Motor und ist ohne Marke oder Bezeichnung. Alle Concours-Besucher, die an dem Gerät, das Hedke keinesfalls Auto nennen möchte, vorbeikommen und etwas zu seiner Identität oder Geschichte beitragen können, sollen sich an ihn wenden. Vielleicht findet man so ja doch noch heraus, um welches Gerät es sich handelt.