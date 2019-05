Viernheim. (pol/van) Über 90 Gramm Marihuana, mehrere Hundert Euro Bargeld sowie Munition hat die Polizei bei einem 29-Jährigen am Montagnachmittag sichergestellt.

Der Mann sollte von den Beamten in der Friedrich-Ebert-Straße kontrolliert werden, als er plötzlich wegrannte und ins Straucheln kam. In seiner Jackentasche fanden die Beamten bei der anschließenden Durchsuchung zunächst 15 Gramm Marihuana sowie 400 Euro, die laut Polizei "szenentypisch in kleinen Scheinen aufgeteilt" waren.

Bei der Wohnungsdurchsuchung im Anschluss fanden die Beamten weitere über 80 Gramm Marihuana sowie fünfzig Schuss Munition.

Den 29-Jährigen erwarten nun mehrere Anzeigen.