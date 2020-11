Schwetzingen. (pol/rl) Bei einem Verkehrsunfall am Donnerstag um 14.30 Uhr am Bahnübergang in der Grenzhöfer Straße wurde ein Radfahrer leicht verletzt.

Laut Polizeibericht fuhren der 31-jährige Radfahrer und eine nachfolgende 47-jährige Autofahrerin gegen 14.30 Uhr auf die geschlossene Halbschranke in Richtung Plankstadt zu. Obwohl auch noch die Ampel am Bahnübergang rot war, umfuhren der Radfahrer und dann die Autofahrerin die Halbschranke.

Weil die Autofahrerin noch den Radfahrer überholen wollte, wich sie aus und fuhr in die geschlossene Halbschranke der Gegenfahrbahn. Außerdem stürzte der Radfahrer zu Boden.

Der 31-Jährige wurde bei dem Sturz leicht verletzt, an der Schranke entstand rund 18.000 Euro Sachschaden. Ob sich das Auto und das Fahrrad berührten, müsse der Polizei zufolge noch ermittelt werden.

Zeugen des Unfalls werden gebeten sich unter der 06202/2880 beim Polizeirevier Schwetzingen zu melden.