Schwetzingen. (pol/kaf) Eine aufmerksame Bankangestellte hat am Dienstag verhindert, dass eine 92-Jährige auf den "Enkeltrick" hereinfiel. Wie die Polizei mitteilt, rief gegen 10.45 Uhr eine Unbekannte bei der alten Dame an und gab sich als deren Nichte aus. Anschließend behauptete sie, dringend 20.000 Euro zu benötigen, weil sie in einen Verkehrsunfall verwickelt sei.

Die 92-Jährige ging daraufhin zu ihrer Bank und wollte das Geld abheben. Doch die Bankangestellte wurde misstrauisch und verständigte die Polizei. Lediglich dem Einschreiten der Angestellten ist es laut Polizei zu verdanken, dass kein Schaden entstanden ist. Die Kriminalpolizeidirektion Heidelberg hat die weiteren Ermittlungen übernommen.