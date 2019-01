Plankstadt. (pol/mare) Ein schwerer Unfall mit zwei Verletzten hat sich am Donnerstagnachmittag in Plankstadt ereignet. Das meldet die Polizei.

Demnach verlor eine 31-jährige Mitsubishi-Fahrerin auf der Kreisstraße K4147 in einer scharfen Linkskurve die Kontrolle und rutschte auf der nassen Fahrbahn in den Gegenverkehr. Die 31-Jährige versuchte, gegenzulenken, geriet aber ins Schlingern. Eine 61-jährige Nissan-Fahrerin konnte nicht mehr ausweichen und krachte frontal in die Beifahrerseite des Mitsubishis.

Beide Autofahrerinnen wurden verletzt und ins Krankenhaus eingeliefert: Die 31-Jährige erlitt eine Platzwunde am Kopf und einen Schock, die 61-Jährige kam "nur" mit einem Schock davon. Die Kreisstraße war während der Rettungsmaßnahmen voll gesperrt, beide Autos wurden abgeschleppt.