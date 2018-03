Plankstadt. (pol/van) Langfinger hatten es in der Nach von Dienstag auf Mittwoch auf gleich mehrere Geschäftsräume abgesehen, wie die Polizei berichtet.

Zwischen drei Uhr und neun Uhr sollen die unbekannten Einbrecher in ein Bistro im Bruchhäuser Weg eingebrochen sein. Zunächst hebelten sie mit brachialer Gewalt die Nebeneingangstür auf und drangen in das Gebäude ein. Nachdem sie die Beleuchtung Hausflur deaktiviert hatten, brachen sie die Hintertür der Gaststätte auf. In den Gasträumen öffneten sie mehrere Spielautomaten durch Aufhebeln und entwendeten daraus die Geldbehälter. Anschließend stiegen sie durch ein Fenster im Gastraum und flüchteten in Richtung Schwetzinger Straße, so die Beamten. Die Höhe des Sachschadens lässt sich derzeit noch nicht konkret abschätzen, dürfte sich aber nach Angaben der Polizei im fünfstelligen Bereich bewegen.

In derselben Nacht brachen Unbekannte in eine Bäckereifiliale in der Luisenstraße ein und stahlen neben mehreren Schachteln Zigaretten das Wechselgeld aus den Kassen.

Ob ein Tatzusammenhang zwischen den beiden Einbrüchen besteht, wird derzeit geprüft. Zeugen, die verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Schwetzingen, Telefon 06202/288-0, zu melden.