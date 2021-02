Plankstadt. (pol/make) Bei einem Unfall am Samstagnachmittag ist in Plankstadt eine Person verletzt worden. Eine 69-jährige Frau war laut Polizeiangaben gegen 10.30 Uhr mit ihrem VW Golf auf der Kreisstraße K4147 (Oftersheimer Landstraße) in Richtung Plankstadt unterwegs. Beim Linksabbiegen in die Eisenbahnstraße missachtete sie die Vorfahrt eines entgegenkommenden 38-jährigen BMW-Fahrers.

Dabei erlitt der Fahrer des BMW leichte Verletzungen. Beide Fahrzeuge wurden so stark beschädigt, dass sie abgeschleppt werden mussten. Der Schaden an den Fahrzeugen beläuft sich laut Polizeiangaben auf etwa 15.000 Euro.