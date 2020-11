Oftersheim. (pol/lyd) Am Samstagabend, gegen 18 Uhr, kam es auf einem Waldweg in Nähe der Straße "Am Fuhrmannsweg" zu einem Fahrradunfall, bei dem eine 60-jährige Frau und ein 56-jähriger Mann schwer verletzt wurden. Wie die Polizei mitteilt, wollte die Frau mit ihren beiden Hunden auf dem unbeleuchteten Waldweg spazieren gehen, als sie aus noch ungeklärter Ursache mit dem 56-jährigen Fahrradfahrer kollidierte. Beide Beteiligten stürzten zu Boden, wodurch sich der Mann eine Fraktur des Schlüsselbeins und die Frau eine Kopfplatzwunde zuzog.

Die Verletzten wurden durch Rettungskräfte vor Ort erstversorgt und anschließend in ein nächstgelegenes Krankenhaus gebracht. Die beiden Hunde der 60-Jährigen ergriffen nach der Kollision die Flucht, konnten aber wenig später durch die Polizei eingefangen werden.