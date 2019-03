Darmstadt/Bensheim. (pol/rl) In der Nacht wurde der Polizei ein Fußgänger gemeldet, der in Höhe der Rastanlage Gräfenhausen nördlich von Darmstadt auf dem Standstreifen unterwegs war. Vor Ort stellte die Streife fest, dass es ein osteuropäischer Lastwagenfahrer war, der mit Kollegen auf der Rastanlage in Streit geraten war.

Eine Atemalkoholkontrolle der drei beteiligten Berufskraftfahrern ergab die Werte von 1,69 und 1,95 sowie 2,31 Promille. Die 2,31 Promille wurden bei dem Fahrer gemessen, der als "Fußgänger" auf der Autobahn unterwegs war. Er kam zur Ausnüchterung über Nacht in eine Polizeizelle.

An den beiden anderen Sattelzügen brachten die Beamten Parkkrallen an, um die Weiterfahrt zu verhindern. Sie durften erst am Freitagvormittag nach erneuter Alkoholüberprüfung weiterfahren.

Einen weiteren Lastwagenfahrer zogen die Ordnungshüter in derselben Nacht an der Rastanlage Bergstraße bei Bensheim aus dem Verkehr. Er fiel auf, weil er ohne Licht mit seinem Sattelzug auf der Autobahn A5 auffuhr.

Der Atemalkoholtest zeigte bei ihm 1,9 Promille. Der Fahrer wurde festgenommen und musste eine Blutprobe abgeben. Sein Führerschein wurde von der Polizei sichergestellt und ihn erwartet nun ein Strafverfahren wegen Trunkenheit im Verkehr. Die Speditionsfirma musste einen Ersatzfahrer für die Weiterfahrt organisieren.