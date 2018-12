Mannheim. (pol/rl) Nach einem Unfall am Mittwochmorgen, kam es auf der Autobahn A656 am Nachmittag gegen 16 Uhr zu einem zweiten Unfall in Fahrtichtung Heidelberg. Laut Polizeibericht musste ein 51-jähriger Mercedes-Fahrer kurz vor 16 Uhr zunächst abbremsen und blieb dann stehen. Eine nachfolgende 18-jährige Smart-Fahrerin erkannte vermutlich die Situation zu spät und fuhr dem Mercedes ungebremst ins Heck.

Glücklicherweise wurde bei dem Unfall niemand verletzt. Beide Autos mussten abgeschleppt werden. Während der Unfallaufnahme und Bergung der Autos waren die Fahrstreifen gesperrt und der Verkehr wurde über den Verzögerungsstreifen geleitet. Die Verursacherin sieht einer Anzeige entgegen. Mehr als 20.000 Euro Schaden forderte ein Verkehrsunfall am Mittwoch.