Neulußheim. (pol/rl) Ein Seat-Fahrer wollte in der Altlußheimer Straße am Dienstag kurz nach 20 Uhr in die Hofeinfahrt eines Anwesens fahren. Aufgrund Gegenverkehrs musste er anhalten, weshalb ein nachfolgender VW Golf-Fahrer ebenfalls stoppte. Ein Neulußheimer Fiat-Fahrer erkannte die Situation zu spät und fuhr auf den VW auf, der dadurch auf den Seat geschoben wurde.

Alle drei Fahrer wurden dabei verletzt. Während zwei in umliegenden Krankenhäusern behandelt wurden, wollte sich der Seat-Fahrer selbst in ärztliche Behandlung begeben. Sein Auto war noch fahrbereit, die beiden anderen transportierte ein Abschleppunternehmen von der Unfallstelle ab. Die Polizei schätzt den Gesamtschaden auf 6500 Euro.