Marie Wolgast und Chris Ackermann in der Küche ihrer Wohnung im Mannheimer Stadtteil Neckarstadt-West. Foto: Dietz

Von Vanessa Dietz

Mannheim. Mit zwei Fingern drückt Chris Ackermann eine Mulde in das Gemisch aus Hartweizenmehl, Salz und Kurkuma. Dann greift er zum Olivenöl. "Halt, stopp! Das ging zu schnell!" Marie Wolgast hält die Kamera auf den angehenden Nudelteig. "Wir müssen das nochmal drehen", sagt sie und zoomt konzentriert auf Chris' Hände.

Während Geübte nur fünf Minuten für einen Nudelteig brauchen, stehen die Youtuber aus Mannheim dafür rund das vierfache der Zeit in der Kochstube. Neben Pfannenwendern und Kochlöffeln gehören große Beleuchtungsschirme und eine professionelle Kamera zum Standard-Inventar in der Küche des gelernten Kochs und der Studentin - das Herzstück ihrer gemütlichen, kleinen Wohnung im Mannheimer Stadtteil Neckarstadt-West. Der Ort, wo zweimal die Woche für die Youtube-Community des Online-Blogs "Einfachgeschmack" gekocht und gebacken wird, verwandelt sich immer montags und dienstags in ein kleines Filmset.

Die Rollen sind klar verteilt: Chris ist der Mann am Herd. Hier zaubert der 30-Jährige Süßes und Salziges, Desserts und Drinks, deftige Hausmannskost und kleine Snacks für zwischendurch.

Eigentlich alles, was sein hungriges Herz, das von Marie und das ihrer gemeinsamen Fans begehrt. Hauptsache regional, saisonal und selbstgemacht muss es sein. Fertigprodukte sind ein Fremdwort für das Mannheimer Koch-Duo. "Hätten wir eine Mühle, würden wir auch das noch machen", sagt Chris und grinst.

Bei "Einfachgeschmack" ist der Name Programm. Was der Begriff allerdings nicht preisgibt: Bei den Gerichten der Youtuber geht es um viel mehr als nur den Geschmack. Das Auge isst mit. "Man kann aus wenigen Zutaten geile Sachen kochen und sie schön anrichten. Das ist kein Hexenwerk", erklärt der gelernte Koch.

Außerdem versucht das Paar alle Reste zu verwerten. So wird aus dem Überbleibsel des Desserts "Monnemer Dreck" eine Mousse gezaubert, mit Gemüseschalen eine Brühe angesetzt und aus nicht mehr ganz so frischem Toastbrot Croûtons oder "Arme Ritter" hergestellt.

Rund acht Stunden hat das aufwendigste Gericht gedauert: getrocknete Süßkartoffelchips mit Blaubeeren. Sie sind sich einig: "Wir leben das. Wir wollen außerdem mit der Qualität der Zutaten Respekt vermitteln. Es sollte zum Beispiel keine Selbstverständlichkeit sein, Fleisch zu essen."

Marie, die im neunten Semester an der Hochschule Mannheim Kommunikationsdesign studiert, begleitet die gemeinsamen Koch-Sessions mit der Kamera und ist die beruhigende Stimme von "Einfachgeschmack". Das theoretisch angelernte Wissen aus dem Studium kann sie mit dem Online-Blog in die Praxis umsetzen.

Nach jedem Drehtag schneidet sie drei- bis neunminütige Clips, hinterlegt sie mit O-Tönen, Musik sowie Bauchbinden und kümmert sich um die Publikation in sozialen Netzwerken, deren Reichweite und die administrative Arbeit. Für die perfekte Aufnahme zeigt die 27-Jährige viel Einsatz: Die Gerichte werden von oben nach unten, von links nach rechts und andersrum gefilmt und fotografiert. "Ich würde mich nicht als perfektionistisch bezeichnen, eher als sehr engagiert", sagt sie und lacht.

Neben Pfannenwendern und Kochlöffeln gehören große Beleuchtungsschirme und eine professionelle Kamera zum Standard-Inventar. Foto: Dietz

Seit rund einem Jahr schon sind die beiden nicht nur hinter der Kamera ein Paar. Im Februar 2019 motivierten sie die semiprofessionellen Handybilder von Chris' Vater den Blog ins Leben zu rufen. Der Hobbykoch hatte Marie und Chris Fotos zu gekochten Gerichten über WhatsApp verschickt. Mehr schlecht als recht. Da haben die Beiden beschlossen: "Wir können das besser."

Dass sie zusammen brutzeln, dämpfen, schnippeln und backen können, verdankt das Paar einem Dartpfeil. Denn eigentlich kommt Marie ursprünglich aus Schleswig-Holstein, Chris aus Bayern. Als sich der gelernte Koch nach seiner Ausbildung neu orientieren wollte, nahm er kurzerhand einen Dartpfeil in die Hand und warf ihn auf eine Deutschlandkarte. Der getroffene Ort sollte sein Schicksal besiegeln.

Obwohl die Spitze des Dartpfeils Heidelberg traf, zog es Chris aufgrund des Wohnungsmangels nach Mannheim, wo er eine Bleibe und in einem österreichischen Restaurant einen Job fand. Und genau hier führten die Wege des heutigen Paares zusammen: Marie jobbte in dem Lokal als Aushilfe während ihres Studiums. Und so kam es, dass die Studentin schon damals die Gerichte ihres zukünftigen Partners servierte.

Die Rollen sind klar verteilt: Chris ist der Mann am Herd, Marie die Frau an der Kamera. Foto: Dietz

Heute sind die Mannheimer ein eingespieltes Team. Das ist es auch, was bei den über 1000 Youtube-Abonnenten und rund 1600 Fans auf Instagram so gut ankommt. Kleine Neckereien und Running Gags vor der Kamera gehören dazu. Sie steigern den Wiedererkennungswert. "Foodtuber gibt es wie Sand am Meer", erklärt Marie, "uns sind das Persönliche und Interaktion mit unseren Kommentatoren sehr wichtig."

Deswegen probiert "Einfachgeschmack" immer wieder neue Formate aus und veröffentlicht auch seit Neuestem Live-Beiträge. Chris: "Am Anfang hatten wir mit der Technik zu kämpfen. Für uns war das alles Neuland." Aber: "Unser Publikum verzeiht uns kleine Fehler", fügt Marie hinzu. Geplant seien zudem ein Video zu diversen Salzen und gemeinsames Kochen mit einer Freundin aus Russland, von deren kulinarischem Wissen auch Chris profitieren möchte. Außerdem stehe noch die von Maries Mutter schon lang gewünschte Fischsuppe an.

Auf das Erfolgsrezept von "Einfachgeschmack" sind mittlerweile auch regionale und überregionale Unternehmen aufmerksam geworden. Kooperationen laufen unter anderem mit einem Teehaus aus Wiesbaden und einer Indoor-Farm aus dem Mannheimer Stadtteil Neckarstadt-Ost, die Marie und Chris kochbare Gewürzpflanzen zur Verfügung stellt.

Und auch die Rhein-Neckar-Zeitung gibt ihnen ab 20. Januar die Möglichkeit, den Instagram-Kanal der RNZ für einen Monat "auszuleihen", um ihnen über die Schulter schauen zu können. "Wir haben mit der positiven Resonanz gar nicht gerechnet", sagt Marie.

Als Influencer würden sich die Koch-Begeisterten aber noch nicht bezeichnen. Dafür seien sie noch "zu klein". Das Hobby zum Beruf zu machen, wäre dennoch reizvoll, wie die Beiden sagen. "Es wäre zumindest schön, wenn wir mit den ganzen Ausgaben für die teilweise sehr hochpreisigen Zutaten kostendeckend auf null kommen würden", sagt Chris.

Für die perfekte Aufnahme zeigt Marie viel Einsatz. Foto: Dietz

Bis jetzt sind sie auf einem guten Weg dorthin. Zumindest spricht dafür die Nominierung für den Youlius-Award in der Kategorie "Kochen und Backen" - ein Webvideopreis zur Förderung kleinerer YouTube-Kanäle mit kleiner Reichweite, dafür großartigen Inhalten. Am 25. Januar werden die Preise in Bochum verliehen. Chris und Marie geben sich schon jetzt siegessicher: "Wir haben die Kritik der Jury, die jeder nach der Nominierung bis zur Preisverleihung bekommt, bereits umgesetzt und freuen uns riesig auf das, was kommt."

Info: "Einfachgeschmack" findet ihr hier auf Instagram. Das Koch-Duo aus Mannheim übernimmt ab dem heutigen Montag, 20. Januar 2020, für einen Monat den Instagram-Account der RNZ. Wenn ihr das verfolgen und wissen möchtet, welchen Platz das Paar beim "Youlius-Award" belegt, einfach @rnzonline auf Instagram abonnieren. Auf Youtube erscheinen immer mittwochs und sonntags um 18 Uhr neue Rezepte. Zum Kanal von "Einfachgeschmack" geht's hier lang.