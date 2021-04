Von Olivia Kaiser

Mannheim. Mannheimerinnen und Mannheimern sagt man nach, dass sie gern Klartext reden, auch wenn sie dabei anecken. Nicht umsonst ist der Bloomaul-Orden die höchste bürgerliche Auszeichnung der Stadt. Doch natürlich gab es auch Zeiten, in denen es gefährlich war, seine Überzeugungen öffentlich kundzutun oder gar demokratische Rechte einzufordern. Weil sie aber genau das taten, mussten sie um ihre Karriere, um ihre Freiheit, ja sogar ihr Leben fürchten: Zur "Woche der Meinungsfreiheit" stellt die RNZ prominente Mannheimerinnen und Mannheimer vor, die sich nicht mundtot machen ließen und für ihre Überzeugungen eintraten:

Friedrich Hecker. Foto: Marchivum

Das Streben nach Freiheit

Wenn es um Demokratie und freie Meinungsäußerung geht, dann kommt man in Mannheim an Friedrich Hecker (1811-1881) nicht vorbei. Er war eine der zentralen Figuren der Badischen und Deutschen Revolution 1848/49. Hecker wurde in Eichtersheim (heute Angelbachtal) geboren. Nachdem er in Heidelberg Jura studiert hatte, ließ er sich als Rechtsanwalt in Mannheim nieder. Seine politische Laufbahn begann 1842, als man ihn in den Mannheimer Gemeinderat und kurze Zeit später in die Zweite Badische Kammer wählte. Er galt als wortgewandt und sympathisch, beide Eigenschaften dürften dazu geführt haben, dass er bald zum Wortführer des linken Flügels der Opposition aufstieg.

Inspiriert durch die Ereignisse der Französischen Februarrevolution 1848, organisierte Hecker mit Gustav Struve eine Volksversammlung in Mannheim, in der sie ein deutsches Nationalparlament und Pressefreiheit forderten. Es war das Startsignal der Badischen Revolution. Allerdings waren Hecker und seine Anhänger mit ihren "radikalen" Forderungen in der Minderheit und erlebten in der Frankfurter Paulskirche einen Rückschlag. Hecker entschloss sich deshalb, die Revolution in Baden voranzubringen. Von Konstanz aus wollte er im April 1848 den Rhein hinauf ziehen und hoffte so auf eine Mobilisierung der Massen. Doch bereits nach dem ersten Gefecht mit Regierungstruppen löste sich der Heckerzug auf.

Desillusioniert wanderte Friedrich Hecker nach Amerika aus, wo er im Bundesstaat Illinois eine Farm erwarb. Doch der Kampf für die Freiheit war für ihn noch nicht vorbei: Ab 1856 setzte Hecker sich in der neu gegründeten Republikanischen Partei von Illinois für die Abschaffung der Sklaverei und die Wahl Abraham Lincolns zum Präsidenten ein. Hecker kämpfte zudem zwischen 1861 und 1864 als Offizier im Amerikanischen Bürgerkrieg. Er starb 1881 in Summerfield, Illinois.

Alice Bensheimer. Foto: Marchivum

Kämpferin für die Frauenrechte

Mit ihrem "Frauenbund Caritas" kümmerte sich Alice Bensheimer (1864-1935) um Witwen und Waisen. Sie war Mitglied in vielen Frauenvereinen und wollte stets das Los der sozial Schwachen verbessern. Doch sie war auch eine unermüdliche Kämpferin für die gesellschaftliche und politische Gleichstellung der Frau im Kaiserreich und der Weimarer Republik.

Alice Bensheimer, geborene Coblenz, war die Tochter eines jüdischen Weinhändlers und wurde in Bingen geboren. 1885 heiratete sie den Mannheimer Verleger Julius Bensheimer und zog in die Quadratestadt. Lange bevor Frauen das Wahlrecht hatten, setzte sich Bensheimer für die politische Mitwirkung von Frauen – besonders in der Kommunalpolitik – ein. Sie kritisierte 1908 in ihrem Aufsatz "Die Frau im Dienste der Gemeinde", dass "Frauen aus Verwaltungen ausgeschlossen sind, die ihre Interessen berühren" und dass viele Kommissionen mit Stadträten besetzt waren, "von denen nicht einzusehen ist, warum ihnen keine Frauen angehören."

Zu Beginn des Ersten Weltkriegs übernahm Bensheimer die Leitung der "Zentrale für Kriegsfürsorge", von 1922 bis 1933 war sie Vorsitzende der Mannheimer Notgemeinschaft. Beim Bund deutscher Frauenvereine war sie Schriftführerin und von 1921 bis 1931 Redakteurin des Nachrichtenblatts. Die Machtübergabe an die Nazis setzte ihrem sozialen Engagement ein Ende. Alice Bensheimer starb 1935 in Mannheim. Der frühe Tod ersparte ihr eine Zwangsdeportation aus der Stadt, für deren Wohlergehen sie sich mit aller Kraft eingesetzt hatte.

Georg Lechleiter. Foto: Marchivum

Kritik an der Nazi-Diktatur

Als Sinnbild des Mannheimer Arbeiterwiderstands gegen das NS-Regime gilt die Widerstandsgruppe um Georg Lechleiter (1885-1942). Sie brachte 1942 Flugblätter und vier Ausgaben der Zeitschrift "Der Vorbote" heraus, die durch die Mitglieder und deren Netzwerk in Mannheimer Betrieben verbreitet wurde. Darin prangerte die Gruppe Hitlers Krieg an, schrieb über die politischen und wirtschaftlichen Zustände im Land. Diese Kritik bezahlte der Politiker und Journalist mit seinem Leben.

Georg Lechleiter stammte aus Appenweiher und war 1919 ein Mitbegründer der KPD-Ortsgruppe von Mannheim und später verantwortlicher Redakteur der Arbeiter Zeitung. Zwischen 1924 und 1933 vertrat Lechleiter als Landtagsabgeordneter die KPD im Badischen Landtag und war bis zu seiner Amtsenthebung Vorsitzender der KPD-Landtagsgruppe. Nach der Machtübergabe an die Nazis war er eine gewisse Zeit in Konzentrationslagern interniert und musste Zwangsarbeit leisten. Erst 1937 kehrte er nach Mannheim zurück. Im September 1941 erschien "Der Vorbote", gedruckt in einem Keller in der Gartenstadt. Doch die Gestapo kam den Widerständlern auf die Spur. Am 26. Februar 1942 wurden Georg Lechleiter und viele seiner Mitstreiter verhaftet.

"In dieser Zeit spielte die Gruppe eine zentrale Rolle im Widerstand in Nordbaden", weiß Marco Brenneisen, der im Marchivum für die NS-Dokumentation verantwortlich ist. Er hebt den Mut der Gruppe hervor, die zu einer Zeit agierte, in der man genau wusste, was einem drohte, wenn man gegen Hitler und den Nationalsozialismus Stellung bezog. "Die Mitglieder sind nicht für Sabotageakte oder Attentate hingerichtet worden, sondern für das Herausgeben einer Zeitschrift, für ihre Meinungsäußerung", so Brenneisen. Georg Lechleiter wurde am 15. September 1942 mit 18 weiteren Mitgliedern der Gruppe in Stuttgart ermordet.

Barbara Just-Dahlmann. Foto: Marchivum

Juristische Missstände angeprangert

"Wir sprechen von ,Unseren’ Dichtern und Denkern. […] Dann aber müssen wir auch sagen: ’Unsere SS, unsere Verbrechen…’ Es geht nicht, dass wir nur sagen: unsere Verdienste, aber die Verbrechen der anderen." Barbara Just-Dahlmann (1922-2005) war nicht zimperlich in ihrer Wortwahl, wenn es darum ging, die Verbrechen des NS-Regimes anzuprangern. Die Staatsanwältin kritisierte in den 1960er-Jahren den milden Umgang der bundesdeutschen Justiz mit NS-Verbrechern.

Barbara Just-Dahlmann wurde in Posen geboren. Sie studierte Jura in Breslau und Freiburg. Aufgrund ihrer polnischen Sprachkenntnisse wurde sie 1960 nach Ludwigsburg an die "Zentralstelle der Länderjustizverwaltungen zur Aufklärung von NS-Verbrechen" zur Übersetzung polnischer Dokumente und Zeugenaussagen abgeordnet. Dort erhielt die Juristin tiefe Einblicke in die Gräueltaten der Nationalsozialisten – dieses Wissen sollte sie nachhaltig prägen.

In den Prozessen der Nachkriegszeit gegen Menschen, die sich während des Nazi-Regimes schuldig gemacht hatten, wurden die Täter oft nur als Gehilfen oder Befehlsempfänger verurteilt und erhielten milde Strafen. Dagegen kämpfte Just-Dahlmann und warb dafür, "die Vergangenheitsbewältigung eben nicht als Verdrängungsprozess zu begreifen", wie Susanne Vogt für den Marchivum-Blog schreibt. "Ein demokratischer Neuanfang sei nur möglich, wenn sich die schweigende Masse ihrer kollektiven Schuld stellt." Deshalb war Just-Dahlmann persönlichen Anfeindungen ausgesetzt. Der damalige baden-württembergische Justizminister Wolfgang Haußmann kündigte ihr sogar dienstrechtliche Konsequenzen an. Doch das brachte die engagierte Staatsanwältin nicht zum Schweigen.

1965 kam Barbara Just-Dahlmann nach Mannheim und war dort bis 1969 als Erste Staatsanwältin, dann bis 1979 als Oberstaatsanwältin tätig. Von 1980 bis 1987 war sie Direktorin des Amtsgerichts Schwetzingen. Barbara Just-Dahlmann starb 2005 in Mannheim.