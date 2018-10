Von Wolf H. Goldschmitt

Mannheim. Aus dem Mannheimer Kulturkalender ist das Winterfestival im Rosengarten nicht mehr wegzudenken. Fünf Shows unterschiedlicher Genres werden dieses Mal vom 25. Dezember bis 4. Januar 2019 geboten: Klassisches Ballett für Groß und Klein, ein Opernklassiker, eine Zeitreise in die Achtziger, überirdische Comedy- und Musikkunst sowie die erfolgreichste Hommage an Michael Jackson, den "King of Pop".

An Weihnachten präsentiert das russische Nationalballett aus Moskau gleich zwei Stücke aus der Feder des Komponisten Peter Tschaikowsky. Am 25. Dezember um 15 Uhr führt zudem ein Märchenerzähler durch die Geschichte von "Dornröschen", damit auch die Kleinsten im Publikum der Handlung folgen können. In der Abendvorstellung um 20 Uhr erwartet die Zuschauer mit "Der Nussknacker" ein weiteres Meisterwerk.

Mit Mozarts "Zauberflöte" entführt das Budapester Operntheater am 26. Dezember um 20 Uhr in eine mystische Welt mit zauberhaften Melodien und einer spannenden Liebesgeschichte. Über 70 Mitwirkende, erstklassige, deutschsprachige Solisten, eine raffinierte Lichtregie und nicht zuletzt eine märchenhafte Ausstattung sollen diese Fassung der beliebten Oper zum Weihnachtserlebnis machen.

Das Musical "Flashdance" bringt das berauschende Lebensgefühl der 80er Jahre live auf die Bühne. Ob "What a feeling" oder "Maniac": Die Songs des Kultfilms wurden mehr als 20 Millionen Mal verkauft und mit einem Oscar ausgezeichnet. Die neue Bühnenadaption des Films kommt in deutscher Sprache vom 28. bis 30. Dezember um 20 Uhr auf die Bühne des Rosengartens. An Silvester wartet ein außergewöhnliches musikalisches Abenteuer auf die Zuschauer.

Beeindruckende Vokalklänge, purer A-cappella-Gesang, Beat-Box-Kunst und Humor zeichnen "Voca People" aus. Weltweit haben über drei Millionen Menschen diese Show gesehen. Mit ihrer stimmlichen Brillanz und Hits von Madonna, Michael Jackson, Queen, ABBA, George Michael, John Lennon, Beethoven, Rossini und Mozart wollen "Voca People" auch in Mannheim für ein staunendes Publikum sorgen.

Apropos Michael Jackson: "Thriller - Live", feierte in London bereits 4000 Mal den "King of Pop" und würdigt mit einer grandiosen Show seine größten Hits und seinen unverwechselbaren Tanzstil. Angefangen bei den ersten Erfolgen mit den "Jackson 5" über Hits wie "Bad" bis zu den Songs des weltweit bestverkauften Albums aller Zeiten, "Thriller": Das Ensemble aus dem Londoner West End vereint Höhepunkte einer über 40-jährigen Karriere am 3. Januar 2019 um 20 Uhr im Rosengarten.

Info: Karten für die Produktionen im Rahmen des Winterfestivals an allen bekannten Vorverkaufsstellen.