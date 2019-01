Von Olivia Kaiser

Mannheim. "Wir haben einen wunderbaren Eindruck von Ihrer Stadt bekommen", schwärmte Andreas Schwarz, der Fraktionsvorsitzende der Grünen im baden-württembergischen Landtag. Zwei Tage habe man während der Klausurtagung in der Stadt verbracht und sich ein Bild machen können. Vor allem die lebendige Kultur- und Start-Up-Szene habe es der Fraktion angetan, so Schwarz, als er am Mittwochabend im Capitol die Anwesenden zum Bürgerdialog begrüßte. Die 47 Abgeordneten inklusive Ministerpräsident Winfried Kretschmann suchten zum Abschuss ihrer Januarklausur das Gespräch mit den Bürgern. Dazu waren Thementische aufgebaut, an denen sich die Landespolitiker je nach Sachkenntnis verteilten. Innere Sicherheit, Verkehr, Wohnen, Bildung, Umwelt, Gesundheit und Pflege oder Asyl und Migration gehörten zu den Themen, die angeboten wurden. "Wir nehmen Ihre Anliegen ernst", versprach die Mannheimer Abgeordnete Elke Zimmer.

Winfried Kretschmann hatte seinen eigenen Stehtisch. Doch zunächst stimmte er in die Lobeshymne seines Fraktionsvorsitzenden auf die Gastgeber-Stadt mit ein: "Mannheim hat sich in den vergangenen Jahrzehnten großartig entwickelt", erklärte er. Aus dem einstigen Sorgenkind der Landesregierung sei eine unternehmerische und hippe Stadt geworden. Die Zusammenarbeit mit Oberbürgermeister Peter Kurz (SPD) bezeichnete er als gut, fair und offen. Der Ministerpräsident ging noch einmal auf die Landesförderung zur Sanierung des Nationaltheaters ein. Ihm sei bewusst, dass es einige Stimmen gäbe, denen die 40 Millionen Euro zu wenig erscheinen: "Doch wenn Sie bedenken, dass andere Kommunen nichts bekommen, dann sind 40 Millionen Euro sehr viel", konstatierte er.

Dann blickte er über Mannheim hinaus in die Welt: "Was mich am meisten umtreibt, ist der Klimawandel", bekannte Kretschmann. Er wolle seinen Enkeln einen intakten Planeten hinterlassen, doch es bleibe immer weniger Zeit, das Ruder noch herumzureißen. Auch der Trend hin zu populistischen Staatsoberhäuptern wie Trump, Putin und jetzt Bolsonaro in Brasilien betrachtet der Landesvater mit Sorge. "Ich möchte Ihnen für das neue Jahr den Zusammenhalt unserer Gesellschaft ans Herz legen." Dafür gab es viel Applaus.

Der große Saal des Capitols war gut gefüllt. Zwar nahmen auch einige Mannheimer Grüne und die Mitglieder der Grünen-Fraktion des Stadtrats die Gelegenheit wahr, ihre Anliegen bei den Parteifreunden aus dem Landtag anzubringen, doch auch viele "normale" Bürger hatten den Weg ins Capitol gefunden. So manch einer aus Neugier: "Ich wollte Winfried Kretschmann einmal live erleben", bekannte die Leiterin einer Mannheimer Schule. Ihr Begleiter sieht dem Ministerpräsidenten sogar etwas ähnlich. "Vorhin wurde ich verwechselt", erzählte er lachend. Er habe mit den Abgeordneten am Tisch "Wissenschaft und Kultur" sprechen wollen. "Die finanzielle Situation an den Hochschulen im Land wird immer schlechter", bedauerte der ehemalige Dozent der Mannheimer Hochschule. "Ich wollte an die Politiker appellieren, mehr in die Bildung zu investieren." Allerdings sei dort der Andrang so groß gewesen, dass er sein Vorhaben aufgegeben habe. Tatsächlich mussten Bürger, die mit einem bestimmten Politiker sprechen wollten, mitunter einige Geduld aufbringen.

Das rege Interesse, vor allem der jungen Menschen, freute den Abgeordneten Alexander Schoch, der am Tisch "Wohnen und Wirtschaft" Rede und Antwort stand. "Ich habe mit ein paar Studenten gesprochen, die sich beklagt haben, dass sie nur schwer bezahlbaren Wohnraum finden." Preisgünstiger Wohnraum ist ein Thema, dem sich die Fraktion laut ihres Vorsitzenden Andreas Schwarz 2019 besonders widmen will. "Im mittleren und im unteren Segment versagt der Markt, da sind wir als öffentliche Hand gefordert", betonte Schwarz. Man habe in Baden-Württemberg mit derzeit 250 Millionen Euro die höchste Wohnraumförderung "aller Zeiten". Jetzt wolle man mit einem "Bodenfonds BW" noch einmal nachlegen, versprach er.

Jan Albers war gekommen, weil er überlegt, Mitglied bei den Grünen zu werden. "Ich studiere Energie- und Umweltmanagement, das passt doch", sagte der Mannheimer, der sich politisch engagieren möchte. "Ich wollte Informationen sammeln." Da hatte er mit Marcel Roth, dem Landessprecher der Grünen Jugend Baden-Württemberg, genau den richtigen Ansprechpartner gefunden. So schien es auch der Mehrzahl der Besucher im Capitol gegangen zu sein, das sich nach etwa zwei Stunden Bürgerdialog langsam leerte.