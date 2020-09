Von Marco Partner

Mannheim. Großindustrie und Naherholung, rauchende Schlote, aber auch frische Luft. In der Neckarau spiegeln sich die Kontraste wider. Alte Fabrikgebäude, Zuggleise, Fernwärme-Pipeline und natürlich das Steinkohlekraftwerk sind kaum zu übersehen. Aber auch ein urbanes Innenleben, mit traditionellen Läden vom kleinen Kaufhaus bis zum Uhrmacher. Ein bisschen wirkt es so, als schimmert ganz Mannheim durch den Stadtteil. Obschon Seilerei und Schildkröt-Puppen-Produktion längst der Vergangenheit angehören, versprüht das Viertel noch immer den klassischen Charme einer Arbeiterstadt. Erweist sich aber auch als Quartier, das sich manchmal nur schwerfällig für Veränderungen öffnet.

Bezirksrätin Maria Kemmer zeigte der RNZ die Neckarau. Foto: vaf

"Die Neckarau erschließt sich vielen erst auf den zweiten Blick. Das Flair muss man suchen, aber es ist ein bodenständiger, ehrlicher Stadtteil", sagt Maria Kemmer. Die Bezirksbeirätin der Grünen unterrichtete 20 Jahre lang an der Schillerschule, sie schätzt vor allem die Lage der Neckarau, die als Stadtbezirk auch den Almenhof und Niederfeld umfasst. "Man ist schnell in der Innenstadt, noch schneller aber in der Natur", betont sie. Einst am Mündungsdelta von Neckar und Rhein gelegen, ist der namensgebende Fluss zwar in weite Ferne gerückt. Die Auen mit ihren Kleingärten und Streuobstwiesen aber sind geblieben. Und führen direkt zu Mannheims grüner Lunge, dem Waldpark an der Rheinschleife mit Reißinsel und Strandbad.

Das Neckarauer Strandbad. Foto: vaf

Im Wohnviertel findet man das Grün jedoch erst auf den berühmten zweiten Blick. Die Neckarau ist geprägt von einer sehr geschlossenen Bebauung, mit Ein- und Mehrfamilienhäusern, teilweise engen Straßen, vor allem im "Kappes", dem alten Viertel Richtung Großkraftwerk. "Es gibt hier kaum Vorgärten, hinter den Häusern aber schließen sich oft größere Gärten an", weiß Kemmer.

Der Migrationsanteil liegt bei 40 Prozent. In den 1960er-Jahren verschlug es vor allem viele Italiener in den Mannheimer Vorort. Und die meisten sind geblieben. Noch heute stellt die Neckarau den größten Italiener-Anteil Mannheims, wie nicht nur zahlreiche Pizzerien belegen. Mit Veränderungen in der Infrastruktur aber geht es nur schleppend voran.

Der Bahnhof Neckarau. Foto: vaf

Der Neckarauer Bahnhof soll seit Jahren in einen Kompaktbahnhof verwandelt werden. "Der aktuelle Zugang wirkt wie in der Bronx", sagt die Bezirksrätin.

Auch das Seilwolf-Center in der einstigen Fabrik scheint mit Ausnahme des Vollsortimenters und des Fitnessstudios nicht recht ins Viertel integriert. Über ein Stadtteil-Konzept wird deshalb im Bezirksbeirat debattiert. Dabei hat man nicht nur die Außenbereiche, sondern vor allem das Zentrum im Fokus. "Der Wochenmarkt wird zunehmend kleiner, und kleinere Geschäfte fallen weg. Es gibt keinen Mittelpunkt, keinen richtigen Treffpunkt", strebe man nach einem Ort zum Verweilen, so Kemmer. Aktuell wirkt der zentrale Platz trotz Brunnen und Sitzbänke eher wie eine Verkehrsinsel.

Vor allem aber will man die bestehende Geschäftswelt erhalten: Mit Reisebüro, Juwelier, Bäckereien, Elektrogeschäft, gutbürgerlichen Restaurants und Kneipen reicht das Angebot über den täglichen Bedarf hinaus. Insbesondere das kleine Baro-Kaufhaus stellt eine Besonderheit dar, in letzter Zeit hat sich auch mancher Bioladen in der Friedrich- und Rheingoldstraße hinzugesellt. Die Wohnungsnachfrage steigt stetig. Neben einer Walldorfschule liegt mit dem Bach-Gymnasium das größte Gymnasium Mannheims in Neckarau. "Daher ist der Stadtteil bei Familien sehr beliebt", erklärt Kemmer.

Hintergrund > Fläche: 5,6 Quadratkilometer > Einwohner: [+] Lesen Sie mehr > Fläche: 5,6 Quadratkilometer > Einwohner: 15.832 > Dichte: 2821 Einwohner pro km2 > Altersdurchschnitt: 43,1

Auch die Freizeitmöglichkeiten sind ein großes Plus: Mit Sportvereinen, Reiten, Golfen, Fußball, Tennis, Rheingoldhalle, Hallenbad, Stollenwörthweiher, kleiner Stadtbibliothek oder dem Jugendtreff im August-Bebel-Park liegen viele Optionen in unmittelbarer Nähe. Mit dem Fahrrad kommt man über das Stephanienufer oder die Steubenstraße gut in die City. Im Quartier selbst sieht es für Pedalritter eher mau aus. Die Luisenstraße soll deshalb in eine Fahrradstraße umgewandelt werden.

Und auch das ist wieder typisch Neckarau: Erst beim zweiten und dritten Hinsehen macht man Entdeckungen. Wie das Künstleratelier von Brixy im alten Pumpwerk. Oder die Kuppelhäuser, naturnahe Science-Fiction-Gebäude am Rand des Aufelds, die in den 1990er-Jahren erbaut wurden. Sie verdeutlichen wohl am besten, wie die Neckarau Kontraste verinnerlicht. Zwischen Natur und Industrie, Vergangenheit und Zukunft.