Mannheim. (alb) Die Wogen schlugen hoch, als die damaligen beiden Geschäftsführer des Mannheimer Universitätsklinikums vor knapp einem Jahr den Pflegebereich in dem Krankenhaus neu organisierten - und die Stelle des Pflegedirektors mit sofortiger Wirkung abschafften. Ohne vorherige Abstimmung mit dem Aufsichts- und Betriebsrat. Nach knapp 40 Jahren im Klinikum musste Pflegedirektor Hagen Kern seinen Schreibtisch räumen. Die alte Doppelspitze um Prof. Frederik Wenz und Jörg Blattmann schuf fünf Pflege-Departments mit unterschiedlichen Fachbereichen, die direkt an die Geschäftsführung angegliedert wurden.

Beide haben Mannheim inzwischen verlassen, seit 1. Januar ist der frühere Karlsruher Klinikchef Prof. Hans-Jürgen Hennes Medizinischer Geschäftsführer und Ärztlicher Direktor am Uniklinikum. Er vollzog eine Kehrtwende und machte sich dafür stark, rasch wieder einen Pflegedirektor einzustellen. Die Wahl fiel auf eine Frau: Yvonne Dintelmann. Die 47-jährige Diplom-Pflegewirtin und examinierte Fachkrankenpflegekraft für Innere Medizin und Intensivmedizin übernimmt ihre neue Aufgabe zum 1. Juli.

Dintelmann kommt von den Helios Dr. Horst Schmidt Kliniken Wiesbaden nach Mannheim. Ihre Karriere begann sie laut einer Mitteilung 1988 mit einer Krankenpflege-Ausbildung an den Städtischen Kliniken Frankfurt-Hoechst. Dort war sie in der Unfallchirurgie und später als Fachkrankenschwester auf einer Intensivstation für Innere Medizin tätig. Nach ihrem Studium zur Diplom-Pflegewirtin wechselte sie 2002 dann nach Wiesbaden, zunächst als Fachkrankenschwester und anschließend ins Pflege-Management sowie in die Abteilung Pflegeforschung und -entwicklung. Nach einer Tätigkeit im Qualitätsmanagement übernahm sie die Leitung des Projektbüros für die Reorganisation der Dr. Horst Schmidt Kliniken.

Danach war sie Pflegedirektorin der Katharina-Kasper gGmbH in Frankfurt sowie der Bad Homburger Hochtaunus Kliniken, ehe sie in gleicher Funktion in die hessische Landeshauptstadt zurückkehrte. Dintelmann war zudem mehrere Jahre als Lehrbeauftragte tätig. Als Pflegedirektorin am Mannheimer Uniklinikum wird Dintelmann ab Juli Vorgesetzte von mehr als 1300 Pflegekräften auf rund 50 Stationen sowie OP- und Funktionsbereichen.