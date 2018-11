Von Alexander Albrecht

Mannheim. Schon vor mehreren Wochen hat der Aufsichtsrat des Mannheimer Universitätsklinikums ein Suchverfahren gestartet. Damals hatten sich die Anzeichen verdichtet, dass es Prof. Frederik Wenz, Ärztlicher Direktor und Geschäftsführer des Hauses, nach Freiburg zieht. Inzwischen hat der Aufsichtsrat des dortigen Uniklinikums den 52-jährigen Radioonkologen einstimmig als Leitenden Ärztlichen Direktor und Vorstandsvorsitzenden gewählt. Anfang des Jahres will Wenz den Führungsposten im Breisgau übernehmen, das genaue Datum steht noch nicht fest.

Am Freitag bestätigte das Uniklinikum nun, dass sein Nachfolger aus Karlsruhe kommt. Hans-Jürgen Hennes heißt der Mann, seit 2015 Geschäftsführer des Städtischen Klinikums. Gleichzeitig wurde bestätigt, dass Freddy Bergmann Geschäftsführer bleibt.

Der Aufsichtsrat hat beide Geschäftsführer in seiner Sitzung am Freitag für eine zunächst fünfjährige Amtszeit berufen. „Die neue Geschäftsführung wird die begonnene Restrukturierung des Universitätsklinikums gemeinsam weiter vorantreiben“, sagt der Vorsitzende des Aufsichtsrats, Oberbürgermeister Peter Kurz. Er betont: „Ich freue mich, dass Herr Bergmann seine erfolgreiche Arbeit als Kaufmännischer Geschäftsführer des Universitätsklinikums fortsetzen wird und so die notwendige Kontinuität in der aktuellen Restrukturierungsphase sichert.“

Mit Hennes habe man einen ausgewiesenen Experten im Medizin-Management gewinnen können, so Kurz. Der 61-Jährige ist ein erfahrener Krankenhausmanager. Geboren in Speyer, studierte Hennes Medizin an der Uniklinik in Mainz, wo er später auch promovierte und als Anästhesist, Rettungs- und Hubschrauberarzt arbeitete. Es folgten ein Zusatzstudium Management in Karlsruhe und recht schnell der erste Führungsjob als Geschäftsführer des katholischen St.-Johannes-Hospitals in Dortmund.

Nach sechs Jahren zog es den Pfälzer zurück nach Mainz, wo er die Leitung des Caritas-Werks St. Martin übernahm. Einer größeren Öffentlichkeit bekannt wurde Hennes als Medizinischer Geschäftsführer des Städtischen Klinikums München. Das Haus steckte tief in den roten Zahlen und stand vor einem harten Sanierungskurs, als der begeisterte Mountainbike-Fahrer und praktizierende Katholik 2014 der Isarmetropole bereits nach drei Jahren freiwillig den Rücken kehrte. Mit ihm ging auch der Kaufmännische Geschäftsführer von Bord.

Die Rede ist von Freddy Bergmann. Er ist seit Mai Co-Geschäftsführer - an der Uniklinik Mannheim und wird nun wieder mit Hennes zusammenarbeiten.

Indes sorgte in Karlsruhe hatte die Nachricht von Hennes Abgang zuvor für eine Überraschung gesorgt. Am "Städtischen" entsteht derzeit ein siebenstöckiger Neubau mit 20 Operationssälen, einer erweiterten Zentralen Notaufnahme und einer Allgemeinpflegestation mit 240 Betten.

Mit derzeit insgesamt über 1500 Planbetten ist Karlsruhe größer als die Mannheimer Uniklinik (1156), die allerdings mit 4800 Mitarbeitern 500 mehr hat als das "Städtische". Der Führungsjob in der Kurpfalz erscheint angesichts eines umfassenden Restrukturierungsprogramms und finanziellen wie imageschädigenden "Nachwirkungen" der Hygieneaffäre im Herbst 2014 jedoch deutlich herausfordernder zu sein.

Update: 16. November 2018, 16.07 Uhr