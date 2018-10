Von Alexander Albrecht

Mannheim. Es geht nicht mehr um das ob, sondern nur noch um das wann: Prof. Frederik Wenz, Ärztlicher Direktor und Geschäftsführer der Universitätsmedizin Mannheim (UMM), außerdem Chef der Strahlentherapie und Radioonkologie, verlässt wie erwartet die Quadratestadt und wechselt nach Freiburg. Der Aufsichtsrat des dortigen Universitätsklinikums hat am Donnerstagabend den 52-Jährigen einstimmig als Leitenden Ärztlichen Direktor und Vorstandsvorsitzenden gewählt.

Nach dem Wunsch der Freiburger soll Wenz bereits am 1. Januar seinen Job antreten. Der genaue Zeitpunkt des Wechsels müsse jedoch noch mit den Mannheimer Kollegen abgestimmt werden, sagte ein Kliniksprecher. Wenz wird in Freiburg den bereits 78-jährigen Prof. Jörg Rüdiger Siewert beerben. Der einstige Chirurg ist in der Region kein Unbekannter: Von Juli 2007 bis November 2011 war er Ärztlicher Direktor des Heidelberger Uniklinikums.

Prof. Frederik Wenz verlässt die UMM offenbar gen Freiburg. Foto: vaf

Der Aufsichtsrat des Mannheimer Krankenhauses hat schon vor der Entscheidung das Suchverfahren für einen neuen, künftig hauptamtlichen Geschäftsführer für den medizinischen Bereich vorbereitet. Möglicherweise wird das Gremium auch nach einem Nachfolger für Freddy Bergmann Ausschau halten. Der für die wirtschaftlichen Angelegenheiten verantwortliche Klinik-Co-Geschäftsführer hat sich als Kaufmännischer Direktor am Universitätsklinikum Frankfurt beworben.

Indes freute sich Wissenschaftsministerin Theresia Bauer darüber, dass Wenz an die Spitze in Freiburg rücke. "Er verfügt über umfassende Erfahrungen: als Forscher, als behandelnder Arzt und als erfahrener Klinikmanager", sagte sie laut einer Mitteilung. Wenz bringe alle Voraussetzungen mit, "die nationale und internationale Strahlkraft" der Freiburger Uniklinik weiter zu stärken.

Zugleich dankte die Ministerin Jörg Rüdiger Siewert, der maßgeblichen Anteil daran gehabt habe, "dass Freiburg zur Spitzengruppe der deutschen Universitätsklinika" zähle. Wenz zeigte sich zuversichtlich: "Gemeinsam mit allen Beschäftigten möchte ich den Erfolgskurs, den das Klinikum eingeschlagen hat, weiter verfolgen. Ich freue mich darauf, in einem so großen und renommierten Haus die universitäre Medizin von morgen mitgestalten zu können", sagte er laut einer Stellungnahme.

Dennoch falle ihm der Abschied aus Mannheim schwer, sei er doch 18 Jahre lang mit der UMM sehr intensiv verbunden gewesen. Wenz ist habilitierter Radioonkologe. Auf das Medizinstudium in Heidelberg, Großbritannien und den USA folgte die Promotion am Deutschen Krebsforschungszentrum (DKFZ).

Nach einem Stipendium an der Harvard Medical School in den Vereinigten Staaten baute er ab dem Jahr 2000 als Ärztlicher Direktor die Klinik für Strahlentherapie und Radioonkologie an der UMM auf und hatte das Amt des Prodekans für Forschung der Medizinischen Fakultät Mannheim inne. Seit 2014 ist er in Personalunion Ärztlicher Direktor und Geschäftsführer der Uniklinik.

"Es ist mir wichtig, dass ich durch meinen Weggang den positiven Restrukturierungskurs nicht gefährde", sagte Wenz. Das Universitätsklinikum sei auf dem richtigen Weg, "der zwar bei Weitem nicht beendet ist, aber doch deutlich erkennbar erste Erfolge zeigt."

Oberbürgermeister und Aufsichtsratsvorsitzender Peter Kurz sagte, er bedaure die Entscheidung von Wenz sehr, könne sie aber wegen seiner persönlichen Verbundenheit mit seinem neuen Arbeitsort nachvollziehen. Der scheidende Krankenhauschef hatte als Jugendlicher eine längere Zeit in der Freiburger Klinik verbracht - und sich nach dieser Erfahrung für ein Medizinstudium und eine Arztkarriere entschieden.