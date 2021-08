Von Katharina Eppert

Mannheim. "Warum in die Ferne schweifen? Sieh, das Gute liegt so nah" – Goethes geflügelte Worte sind nur eine Teilwahrheit. Denn die Ferne kann auch das Gute näherbringen, den Blick auf die eigene Kultur schärfen. Das ist ein Ziel des zweijährigen Master-Programms Intercultural German Studies (IcGS), das an den Universitäten Mannheim und Waterloo in Kanada zu jeweils gleichen Anteilen studiert wird. Vor zehn Jahren wurde der Studiengang geschaffen, um den akademischen Austausch zwischen Kanada und Deutschland zu fördern und den Germanistik-Studierenden in Mannheim einen anderen Blick auf die deutsche Literatur zu ermöglichen – mit physischem Aufenthalt in Kanada. Regine Zeller, Mitinitiatorin des Masterstudiengangs, erklärt im Gespräch mit der RNZ, warum ein Joint Degree (doppelter Abschluss) auf dem Arbeitsmarkt Vorteile bringt und wieso der akademische Austausch gerade in Zeiten von Corona so wichtig ist.

Frau Zeller, was ist das Besondere an dem Studiengang?

Der akademische Austausch zwischen der University of Waterloo in Ontario und der Universität Mannheim geht auf eine Initiative des kanadischen Professors J. W. Dyck im Jahr 1972 zurück, der Deutsch-Studenten zur Verbesserung ihrer Fremdsprachenkenntnisse für ein Jahr ein Studium an der Universität Mannheim ermöglichen wollte – das war der Grundstein für die inzwischen fast 50-jährige Partnerschaft zwischen den beiden Universitäten, die 2011 zu dem ersten geisteswissenschaftlichen Joint-Degree-Programm zwischen einer deutschen und einer kanadischen Universität geführt hat.

Welche Vorteile bringt ein Joint Degree für den Arbeitsmarkt?

So ein Abschluss macht Personaler erst einmal neugierig, weil so ein Studium gewisse Eigenschaften fördert: Man lernt, aufgeschlossen zu sein gegenüber einem fremden Umfeld, weil man sich auf zwei völlig verschiedene akademische Systeme einstellen muss, was wiederum auch Flexibilität erfordert. Und dann wäre da noch die interkulturelle Erfahrung.

Wie sieht die aus?

Man hat die Möglichkeit, die eigene Kultur auch mal mit einer fremden Brille zu betrachten, sie anders zu bewerten. Und das macht die Germanistik vielleicht auch so besonders für solch einen Studiengang. Man fragt sich ja vielleicht: Wieso müssen Germanisten ins Ausland reisen, um Deutsch zu studieren? Aber das ist genau der Punkt: Wie schauen andere Nationalitäten auf die deutsche Literatur und die deutsche Sprache, wie bewertet man in einem anderen Land die deutsche Literatur?

Ein Joint Degree ist also hochwertiger als ein reiner Master im Ausland?

Das kann man so nicht sagen. Der IcGS-Master ist für viele vielleicht ein etwas niederschwelligeres Angebot. Man muss sich die ausländische Universität nicht allein aussuchen. Auch das Bewerbungsprozedere läuft über Mannheim. Man betritt am Anfang also immer noch vertrautes Terrain. Ein pragmatischer Grund, sich für einen solchen Master zu entscheiden, sind auch die relativ günstigen Studienkosten. Alle Studierenden entrichten nur an ihrer Heimatuniversität die Gebühren. Sonst wäre ein Studium in Kanada wesentlich teurer.

Wie wirkte oder wirkt sich die Corona-Pandemie auf den Studiengang und die aktuellen Bewerberzahlen aus?

An Bewerbern mangelte es im letzten Jahr nicht. Eher an jenen, die dann den Studienplatz tatsächlich angenommen haben. Die Unsicherheit im Zuge der Corona-Pandemie trug sicherlich dazu bei. Doch wir konnten sehr flexibel reagieren und das Auslandsjahr verschieben. Unsere Studierenden fliegen jetzt nächste Woche.

Gibt es Einschnitte oder Veränderungen?

Wir konnten alles mit digitalen Angeboten auffangen. Der Vorteil: In einem Flächenland wie Kanada hat die Distanzlehre schon immer eine große Rolle gespielt. Die Umstellung auf "Heimarbeit" war also nicht schwer. Da werden wir sicherlich in den nächsten Jahren auch in Deutschland noch profitieren. Jedoch wollen wir nicht ganz auf den physischen Aufenthalt verzichten.

Auch Sie haben in Kanada studiert. Was war ihr aufregendstes Erlebnis?

Die Menschen sind wahnsinnig freundlich, die Weiten des Landes faszinierend. Als ich einmal mit dem Bus von Toronto nach Victoria in British Columbia gefahren bin, konnte ich die tolle Landschaft erfahren – vor allem auch die Prärien: Weizenfelder um Stunde um Stunde um Stunde.

Wie sieht die Zukunft des Studiengangs aus?

Wir setzen mehr auf hybride Ansätze. Auf der Ebene einzelner Veranstaltungen möchten wir eine bessere Verzahnung erreichen.

Was finden die kanadischen Studenten besonders spannend, wenn Sie nach Mannheim kommen?

Der raue Charme der Mannheimer ist manchmal nicht ganz so einfach einzuordnen, wenn man aus dem freundlichen Kanada kommt – auch was die Mundart anbelangt. Begeistert waren die jungen Leute indessen fast immer von den Räumlichkeiten der Uni. Wer studiert schon in einem Schloss?