Mannheim-Rheinau. (pol/mare) Die 5000 Euro Schaden bei einem Verkehrsunfall am Mittwochmorgen in Rheinau sind nur Nebensache. Denn bei dem Crash wurde eine Frau schwer verletzt. Das meldet die Polizei.

Ein 37-jähriger Mann war demnach gegen 7 Uhr mit seinem Ford-Kleinbus auf der Relaisstraße unterwegs in Richtung Schifferstadter Straße. An der Kreuzung zur Neuhofer Straße stand eine 30-Jährige mit ihrem Ford Fiesta an der roten Ampel.

Aus bislang unbekannten Gründen fuhr der Kleinbus auf den Fiesta auf. Und zwar so heftig, dass sich die 30-Jährige schwer an der Halswirbelsäule verletzte. Sie wurde - nachdem sie vor Ort erstversorgt wurde - in ein Krankenhaus eingeliefert und stationär aufgenommen. Der Fahrer und weitere Insassen des Kleinbusses wurden nicht verletzt.

Der Fiesta musste abgeschleppt werden, was zu Verkehrsbehinderungen führte. Für die Straßenbahn gab es im Bereich der Relaisstraße bis 8.30 Uhr kein Durchkommen.