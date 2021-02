Von Volker Endres

Mannheim. Circa 2000 Studenten stellen Mannheim ein gutes Zeugnis als Hochschulstandort aus. Und nicht nur das: Fast 60 Prozent der Befragten können sich vorstellen oder sind sogar fest entschlossen, nach dem Studium in der Stadt oder zumindest der Region zu bleiben, erklärt Studienleiter Dirk Obermeier vom Spiegel-Institut bei der Auswertung der Studierenden-Befragung.

"Die Ergebnisse sind für uns durchaus positiv und aussagekräftig", sagt Wirtschaftsbürgermeister Michael Grötsch (CDU). Zumal die Ergebnisse, trotz erschwerter Bedingungen – die Online-Umfrage fand im November unter Corona-Bedingungen statt – in weiten Teilen die Resultate der Studie vor zwei Jahren bestätigten. "Wenn fast 60 Prozent nach dem Studium hierbleiben wollen, ist das ein guter Wert." Ein Signal für die Wirtschaftskraft der Region, der es gelänge, Fachkräfte und Talente zu binden. Ein gutes Zeichen aber auch für die Arbeit der Wirtschaftsförderung, der es gelänge, Studierende und Wirtschaft zu vernetzen, so Grötschs Fazit.

Die Befragung der jungen Menschen findet er wichtig. "Wir haben zwar auch eine eigene Meinung, aber es ist uns wichtig zu sehen, wie weit die sich mit der Betrachtung von außen deckt." Er bedauert lediglich, dass Mannheim die Befragung als einzige Kommune durchführt: "Uns fehlen also die Vergleichszahlen."

Ein Vergleich, den die Stadt sicher nicht scheuen müsste. So beschrieben die Befragten Mannheim als lebendig, vielseitig, weltoffen, tolerant und aktiv. Weniger werde die Stadt hingegen mit Glamour, Romantik, Konservatismus und Tradition verbunden. "Damit können wir ganz gut leben", erklärt Michael Grötsch schmunzelnd. Es stört ihn allerdings, dass die Stadt bei den Studierenden auch als wenig umweltfreundlich ankommt: "Da müssen wir genau betrachten, woran das liegt." Immerhin unternehme die Verwaltung aktuell gerade Anstrengungen für den Fahrradverkehr, und auch in Sachen Natur und Begrünung sei man aktiv – "auch wenn wir die Bundesgartenschau nicht deshalb veranstalten", so Grötsch.

Die Studenten loben zudem die gute Verkehrsanbindung und die Einkaufsmöglichkeiten und freuen sich über das große Freizeitangebot. Aber immerhin 30 Prozent gaben auch ein "attraktives Jobangebot" als positiven Aspekt an. In Sachen Stadtbild und Wohnumgebung gebe es allerdings Verbesserungspotenzial, sind sich die angehenden Hochschulabsolventen weitestgehend einig.

Was sie – und besonders die internationalen Studenten – vermissen, sind die Kontaktmöglichkeiten sowohl untereinander auch zur Unternehmenslandschaft. Ein Aspekt, der Christiane Ram als Leiterin der Wirtschaftsförderung umtreibt. Sie will für einen noch größeren Austausch sorgen. "Rund 50 Prozent der Befragten, die auf alle Fälle hierbleiben wollen, und 36 Prozent, die sich das zumindest vorstellen können, sind ein großes Potenzial für die Unternehmen, das sie noch stärker nützen könnten." Dass die Angebote für Existenzgründer lediglich 20 Prozent der Befragten bekannt sind, ist ebenfalls ein Problem. "Hier müssen wir unsere Stärken offensichtlich noch stärker ausspielen."