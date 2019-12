Mannheim. (gol) Technozeit ist Drogenzeit: Auch beim "Toxicator" in der Mannheimer Maimarkthalle stapeln sich am Ende die beschlagnahmten Betäubungsmittel in der Dienststelle der Polizei.

Rund 11.000 Besucher aus ganz Europa feierten in der Nacht zum Sonntag auf drei Floors bei Hardcore und Hardtechno. Zwischen 20 Uhr und 6 Uhr hatten die mit starken Kräften angerückten zivilen und uniformierten Ordnungshüter alle Hände voll zu tun, um die Sicherheit und die Gesundheit aller Konzertbesucher zu gewährleisten.

Dafür wurden rund um den Veranstaltungsbereich gezielte Drogenkontrollen durchgeführt. Eine Bilanz: 111 Verstöße gegen das Betäubungsmittelgesetz, davon drei Handelsdelikte, ein Verstoß gegen das Waffengesetz und ein tätlicher Angriff auf die Kontrolleure. Sichergestellt wurden unter anderem Marihuana, Haschisch, Joints, 150 Extacy-Tabletten, Amphetamine in fester und flüssiger Form, LSD, Diazepane sowie Kokain.

Der Rettungsdienst leistete in 60 Fällen den Besuchern Hilfe. Anreisende Besucher wurden im Hinblick auf Alkohol- oder Drogenbeeinflussung kontrolliert. Zwei Autofahrer müssen deswegen mit einer Anzeige rechnen.

Durch Umleitungen war laut Polizeibericht eine reibungslose Zufahrt zum Event gewährleistet. Um den Anlieger des Maimarktgeländes gerecht zu werden, hatte der Veranstalter einen Messtechniker engagiert, um bei Beschwerden über Ruhestörungen umgehend reagieren zu können. Das scheint gelungen: Nur eine telefonische Beschwerde wegen zu lauter Musik wurde registriert.