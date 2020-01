Von Wolf H. Goldschmitt

Mannheim. Vor zehn Jahren hat Tina Turner ein letztes Mal ihr hautenges Bühnenkleidchen angezogen, die Löwenmähne auftoupiert und die Arenen gefüllt. Jetzt holt die Revue "Simply The Best" die Hits der Ikone zurück ins Rampenlicht. Auch die zweite Konzerthommage innerhalb nur von vier Wochen an die 80-jährige Künstlerin mit dem unverwechselbaren Timbre füllte alle Reihen des Rosengartens.

In erster Linie eine grandiose Dorothea "Coco" Fletcher zaubert neben den umjubelten Mitklatschnummern der späten Pop-Röhre auch ein Gefühl für die frühe Musik der späteren "Queen of Rock" auf die Bretter. Im "Duo infernal" mit dem cholerischen und drogensüchtigen Mann Ike gelingen der als Anna Mae Bullock geborenen charismatischen Frontfrau zeitlose Songs.

Aus dem Rhythm & Blues der schwarzen Band entwickeln sich mit "River Deep, Mountain High" oder "Nutbush City Limits" Soulklassiker, die alle folgenden Ohrwürmer wohl überdauern werden. Im ersten Part der zweistündigen, musikalischen Biografie mit Randfiguren und Original-TV-Filmchen zeigt sich das wahre Talent von Tina Turner aus einfachen Kompositionen das Optimale herauszuholen. Ein besonderer Hingucker sind die unzähligen alten, heute extrem wertvollen, Schallplattenhüllen aus den 1960er-Jahren, die zur Musik über die Leinwand flimmern.

Dorothea "Coco" Fletcher beherrscht nicht nur einen schnellen Kostümwechsel für die beiden Rollen des Weltstars vor und nach der Ära mit Ehemann Ike. Gitarrist Vasti Jackson sticht unter den routinierten Musikern heraus, nicht nur weil er den größenwahnsinnigen Chef der Band perfekt verkörpert. Auch seine Soli belegen, warum der 60-Jährige bereits einen Grammy für ein Album erhalten hat. Applaus auch für die Tänzerinnen und das Trio der Backgroundsängerinnen.

Nach der Pause wird die "Tina Turner Story" dann aber zur von den meisten sehnsüchtig erwarteten Pop-Music-Box. "What‘s Love Got To Do With It", "We Don‘t Need Another Hero" aus dem Streifen "Mad Max", die Filmmusik von "James Bond 007 – Goldeneye" oder "Private Dancer", ein Radiohit hetzt den nächsten. Und Heldenverehrung klappt beim Mitsingen bekanntlich noch besser als nur beim staunenden Zuhören. Im zweiten Teil des Programms sind deshalb Unterschiede zu "One Night of Tina" dann kaum noch zu erkennen. Schade eigentlich, denn die Höhen und Tiefen im Leben von Tina Turner geben mehr her.

Wo das Spiel hätte brillieren können, streift es nur oberflächlich die Biografie. Die Hölle der Ehe mit dem Dämonen Ike, die Tina in ihrer Autobiografie brutal nachzeichnet, wird mit zwei Liedchen kurz angedeutet. Auch das keineswegs rasche Comeback nach der Scheidung, die unbeachteten beiden ersten Langspielplatten und der folgende "Tiefpunkt der Karriere" sind dem Drehbuch nur ein paar Randnotizen. Mit Gastauftritten bei Tourneen von Rod Stewart, Tom Jones oder David Bowie und nicht zuletzt mit Mick Jagger, der bis heute Tinas Tanzschritte kopiert, legt sie den Grundstein für eine zweite Karriere.

Apropos Kopie: Weil Coco Fletcher gesanglich und optisch kaum vom Original zu unterscheiden ist, gab es im Vorfeld der Tournee sogar einen Rechtsstreit. Damals hatte die echte Tina gegen den Veranstalter geklagt, weil durch das Plakat der Eindruck erweckt werde, dass sie selber auftritt. Das Kölner Landgericht hat zugunsten des Originals entscheiden, die Werbung wurde geändert.