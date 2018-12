Von Marco Partner

Mannheim. Für gewöhnlich sind sie es, die Probleme in den Griff bekommen, die körperliche Beschwerden wieder einrenken oder Sprachstörungen heilen. Doch jetzt stoßen die Therapeuten selbst an ihre Grenzen. "Vieles hat sich in den letzten Jahren geändert, nur die Entlohnung nicht. Wir sind am Limit und können nicht mehr", klagt Gabi Keller, seit 30 Jahren praktizierende Logopädin in Mannheim.

Schlechte Gehälter für Praxisbetreiber und Angestellte hätten einen Ausbildungs- und somit einen ansteigenden Fachkräftemangel zur Folge. "Unser Problem ist: Wir sind eine relativ kleine Berufsgruppe, haben keine Lobby und kein Sprachrohr", schlägt Physiotherapeut Toni Steinhaus in die gleiche Kerbe.

Deshalb verschaffen sich die Heilmittelerbringer nun gemeinsam Gehör, und klopfen bei der Politik an. Bei Gökay Akbulut, der Bundestagsabgeordneten der Linken, stoßen sie zumindest auf offene Ohren. "Hinter der Zukunft von Gesundheitsberufen wie Altenpfleger oder Therapeuten steht ein großes Fragezeichen. Weil immer wieder das Argument aufkommt, aber da verdient man ja nicht viel", hat sie festgestellt.

2100 Euro brutto, so viel verdiene ein Angestellter in der Physiotherapie derzeit im Durchschnitt. In der Praxis Lang am Wasserturm sorgt sich Steinhaus sogar um das Wohl berühmter Eishockeyspieler der Adler Mannheim - und kann sich über interessante Aufträge nicht beschweren. Doch bis es so weit kam, musste er selbst tief in die Tasche greifen. 15.000 Euro kostet die dreijährige Ausbildung zum Physiotherapeuten, eine Summe, die ohne Kredit kaum zu stemmen ist. Und eine Zeit der Entbehrung, ohne Bezahlung, bei welcher man nur durch Nebenjobs über die Runden kommt.

"Ich liebe diesen Beruf, aber ohne Hingabe macht das niemand", betont der 31-Jährige. Die Aufstiegschancen seien nur gering, dementsprechend rückläufig sei die Nachfrage in den Therapieberufen. Das hat auch Nicole Michelmichel festgestellt. In der Neckarstadt-Ost leitet sie eine Praxis für Logopädie, heilt Schluckstörungen und behandelt Patienten mit Schlaganfall.

Als sie vor über 20 Jahren ihre Tätigkeit aufnahm, sei bei vielen Kollegen der Wunsch vorherrschend gewesen, sich selbstständig zu machen und eine eigene Praxis zu eröffnen. "Damals klang das für viele sehr verlockend", erinnert sie sich. Auf zwölf Ausbildungsplätze seien 1000 Bewerbungen eingegangen. "Heute sind die Schulen froh, wenn sie sieben Plätze besetzt bekommen", verrät Keller.

Eine der Hauptursachen: die Bindung an die Grundlohnsteigerung. In den letzten Jahren sind die Krankenkassensätze für die Behandlungen nur minimal gestiegen, die Arbeitsbelastung habe durch die zunehmende Bürokratisierung wie ausführliche Arztberichte aber massiv zugenommen.

Von einem durchschnittlichen 32-Euro-Umsatz pro Therapiestunde müssten Personal-, Raumkosten und Abschreibungen bezahlt und Rücklagen gebildet werden. Der Verdienst von Therapeuten in stationären Einrichtungen sei hingegen um 60 Prozent höher, was zu einem Abwerben aus den ambulanten Praxen führe. Die drohende Konsequenz: ein Praxensterben - und somit auch ein Versorgungsnotstand für die Patienten. "Aber es geht ja gerade um die Weiterversorgung, um die Behandlung der Patienten, die aus den Krankenhäusern entlassen werden", weiß Michelmichel.

Hausbesuche beispielsweise stellen bei einer Pauschale von 14,88 Euro fast schon ein finanzielles Risiko dar. Und oft gebe es "Betrugs"-Rückmeldungen seitens der Krankenkassen. Wenn das Diagnose-Kürzel des Arztes auf dem Rezept nicht exakt mit der Behandlung übereinstimmt oder einfach nur der i-Punkt bei einer Meniskusbehandlung fehlt. "Dann kann es sein, dass die Arbeit erst nach Monaten vergütet wird", erklärt Michelmichel. Ein erster finanzieller Schub konnte zumindest mit dem Gesetz zur Stärkung der Heil- und Hilfsmittelversorgung erwirkt werden.

Bis 2019 sollen das Vergütungsplus der Heilmittelerbringer um 30 Prozent und eine Therapiestunde auf 42 Euro steigen. Neben einer dauerhaften Entkopplung von der Grundlohnsummenbindung fordern die Therapeuten nun aber auch eine Schulgeldbefreiung, um das Berufsbild wieder attraktiver werden zu lassen. "Es ist immer noch mein Traumjob. Aber es könnte auch für die jungen Menschen wieder reizvoller sein. Deshalb stellen wir uns auf die Hinterfüße", so Michelmichel.

Und die Beschwerde zeigt erste Wirkung. Neben einem vom Bundestagsabgeordneten Roy Kühne (CDU) geforderten "Sofortprogramm für Therapieberufe" wollen auch die Linken im Bundestag einen Antrag einreichen, der auf alle geforderten Punkte eingeht. "Am Ende geht es um das Wohl von Therapeuten und Patienten. Praxen dürfen nicht geschlossen werden und Angestellte später nicht in Altersarmut leben", sagt Akbulut.