Mannheim. (RNZ) Die Neckarauer Straße wurde am Donnerstag in beide Fahrtrichtungen voll gesperrt - sowohl für den Fahrzeugverkehr als auch für Radfahrer, Fußgänger und den Bus und Bahnen. Grund hierfür waren sturmbedingte Schäden am Dach eines Privathauses, teilt die Stadtverwaltung am Nachmittag mit. Es drohen Dachteile an dem Gebäude herabzustürzen, die eine Gefahr darstellen könnten.

Am Abend gab die Polizei bekannt, dass die Sperrung aufgehoben wurde. Das Gebäude haben durch Schutznetze und ein Gerüst gesichert werden können. Ab 18 Uhr konnte der Verkehr wieder fließen.

Update: Donnerstag, 21. Oktober 2021, 19.48 Uhr