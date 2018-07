Von Jan Millenet

Mannheim. Der Künstler selbst ist schweigsam, zurückhaltend. Doch sein neuestes Werk, ein weiteres Mural des Mannheimer Projekts "Stadt.Wand. Kunst", spricht Bände und ist alles andere als zurückhaltend. Waone alias Vladimir Manzhos hat es auf eine Hauswand in der Nähe des Stadtarchivs "Marchivum" im Stadtteil Neckarstadt West gebracht, genau gesagt: in die Itzsteinstraße 1-3, unweit der Jungbuschbrücke. Mit viel Symbolik und kräftigen Farben zieht "Jump Through Time" die Blicke an. Wandgemälde wie dieses werden auch Murals genannt.

Es habe etwas mit Zeit zu tun, sagt der ukrainische Künstler, dessen Werke man in der ganzen Welt verteilt findet. Die Ziffern im Zentrum des großen Wandgemäldes lassen auch schnell darauf schließen. Doch was die Trommel auf den menschlichen Beinen andeuten soll oder die Person, die ihr Gesicht hinter einer scheinbar explodierenden Weltkugel verbirgt, lässt der Künstler offen. "Das soll jeder für sich denken", sagt er am Tag der Vollendung.

Seit seiner Kindheit hat sich Waone der Kunst verschrieben. Unverkennbar scheint er vom großen Salvador Dalí beeinflusst zu sein. Was er tatsächlich indirekt bestätigt. "Wir hatten zu Hause ein Buch von ihm", so Vladimir Manzhos, der bis vor kurzem noch Teil des namhaften Duo Interesni Kazki war, das sich freundschaftlich aufgelöst hat. Sein Vater war Kunstliebhaber und Sammler.

Wie viele andere Muralisten auch, entstammt Waone der Graffiti-Szene. Als Graffiti-Künstler debütierte er 1999, doch 2003 schon ging er - gelangweilt von den Schriftzügen - Schritt für Schritt in den Bereich des visuellen Storytellings. Seine Geschichten sind meist surreal, nehmen aber nicht selten politische Stellung zu den individuellen Konflikten, die in den jeweiligen Orten herrschen.

Dass sein Mannheimer Gemälde so gut in die Umgebung passt, hat mit einer kleinen Planänderung, beziehungsweise Skizzenabweichung zu tun. Beim Malen hat der junge Mann aus Kiew kurzum die umliegenden Begebenheiten mit aufgegriffen und die angrenzenden Bäume und andere Pflanzen auch in seinem Mural wachsen lassen. Besonders im Sommer verschwimmt es förmlich mit dem Drumherum. "Genau das sollen die Künstler bei ,Stadt.Wand.Kunst‘ auch tun: sich mit der Umgebung auseinandersetzen", lobt Sören Gerhold, Projektinitiator und Chef der Alten Feuerwache.

Waone ist aktuell schon auf dem Weg zu seinen nächsten Kunstprojekten. Paris, Kanada, Griechenland, Rom, zählt er schüchtern auf. Zurück lässt er eines der interessantesten Wandgemälde der urbanen Galerie. Das Rätsel um die Bedeutung, die er darin sieht, nimmt er natürlich mit. Allerdings nur vorerst. Er selbst wolle die Idee hinter dem Bild in ein paar Tagen in den sozialen Medien preisgeben.